【親子藝術】設計師爸爸台灣學藝成立體雕塑家 兒子公仔畫啟發創作靈感

▲ 兒子也有來觀賞他今次的雕塑展覽。(被訪者提供)

正職是室內設計師的邱家健，本身熱愛立體雕塑及玩具創作。兩年前成立了品牌，主要作品為「吶喊南瓜-Kabo」，概念講述一個失意人，因為透過接觸藝術，模仿藝術作品，從而找到人生樂趣。

他回想自己重拾製作雕塑的日子中，也是一次重新審視自己真正需要甚麼的過程。「我希望自己的作品，可以帶給人快樂以及傳遞正面信息。」他說。

邱家健（Kinka）直言現在的正職是為維持生計，設計模式商業化，發揮空間有限，惟專注在搓揉捏造油泥來製作各種立體Figure模型中，壓力得以釋放，心靈重新得力。「小時候已開始玩紙黏土，有了興趣，但後又被其他興趣吸引，沒有好專注地在這方面繼續發展下去。直到投身社會，又偶然再接觸，才認真去上堂學習，從此開啟了知識之門，當中的創意宇宙一發不可收拾。」他說。

▲ 兒子諾諾的功課圖畫也是Kinka做公仔雕塑的靈感。(被訪者提供)

台灣學藝突破樽頸

工作以外，他一直自學油泥雕塑。油泥是一種在室溫下有一定硬度，遇熱即會軟化的雕塑物料，他於2017年開始埋首油泥雕塑，更去台灣學藝，突破了創作技術的樽頸，還出產了Figure，在玩具店售賣。

高興創作有好開始，便迎來當爸爸的消息，只是家居空間有限，家中有名孩子，不容易做雕塑。「做油泥雕塑要用風筒及微波爐；要倒模又要上色，家中真的沒位置。」

正苦惱之際，想到不如在Trial and Error Lab做駐場實驗室夥伴，租一張枱，已成一個充分的空間去製作雕塑，他主意一定，便勇往直前。

協調工作、家庭及創作

有了目標後，他每日一放工，便會往Lab走，晚晚埋首創作，日常帶4歲兒子的工作自然落到太太身上。「我當然萬分感激太太無怨言付出，也要給Credit給外母大人，因兒子諾諾平日是由外母主力照顧，周五至日我們才把兒子接回家照料。但我會嚴格要求自己工作5天，不把工作或創作帶回家。在家就是和兒子、太太的家庭時間，而我就只負責和兒子玩樂。」他笑道。

▲ 兒子諾諾的功課圖畫也是Kinka做公仔雕塑的靈感。(被訪者提供)

Kinka在進駐Lab的首年，為了要籌備年度的主題展覽「試錯日誌」及「實驗室夥伴」成果展示，坦言需要協調工作、家庭及創作之間的時間安排，產生很大的張力。

兒子畫成創作靈感

「自問許多時耐性都不夠，當遇到兒子不聽話，自己心情又不好時，便會對他發脾氣，但大部分時間反而是兒子會走來氹返我，令我更加要痛定思痛地改下自己的易躁性格。」他說。

兩父子又豈會有隔夜仇，當大家都一人退一步時，加上有太太幫忙下，很快全家人又會開開心心的攬住笑。

雖然Kinka說兒子的功課和學習方面，是由太太主理﹐但他亦有留意兒子的習作，覺得他寫的字和畫很有趣，更成為了他創作的靈感。「有次見到他畫著『好友』的公仔，我覺得幾得意，於是便照『畫』煮碗地捏了一個油泥公仔模，前前後後都捏了幾個兒子的公仔畫。」

重新包裝但丁《神曲》

兒子畫的公仔只是他閒來的小手作，反映了他童心的一面。但論到這年來他為展覽創作的主題作品，他便立即正經地解釋原來起初真的好苦惱如何訂主題。

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直至某天靈光一閃，想起早年讀了但丁《神曲》，當中描述九層地獄的道德觀與價值觀很感動，很想用自己的想法重新包裝演繹。

他決心要用14個雕塑做成當中「地獄」首曲，一年內完成，即每個月要完成一點幾個才達標。「最大的難度是要用這些文字描述來立體化那些場景的形象，而我又希望自己的Figure形象面貌，能夠讓觀者感受到《神曲》內容中每個場景的深度與力度。能產生共鳴的話固然可喜，但我又期望會有不同的聲音作出回響，始終藝術創作，就是能讓人有無限的自由去演繹，而我希望是有快樂在其中的。」

記者：郭秀芳