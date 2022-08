【Disney+電影】經典作《木偶奇遇記》拍成真人電影　5大欣賞要點值得關注

▲ 經典作品《木偶奇遇記》拍成真人版電影。

原創電影《木偶奇遇記》(Pinocchio)真人版將於9月8日在Disney+ Day上架,欣賞經典作品前一起細閱5項欣賞要點,準備投入治癒人心的經典故事世界。

1.《美女與野獸》班底

迪士尼近年不時把經典動畫片拍成真人版,繼《美女與野獸》(Beauty and the Beast)、《阿拉丁》(Aladdin)等之後,大家都期待其他經典故事及角色可以幻化成真人版電影。

今個9月,迪士尼將公司史上第二套長篇動畫電影《木偶奇遇記》(1940年)以真人版形式重新製作。

2.湯漢斯+金像大導羅拔湛米基斯聯手打造

於《劫後重生》(Cast Away)與《北極快車》(The Polar Express)等合作無間的《阿甘正傳》(Forrest Gump)奧斯卡得獎拍檔湯漢斯(Tom Hanks)與導演羅拔湛米基斯(Robert Zemeckis),再度聯手炮製真人版《木偶奇遇記》,將這部家傳戶曉的經典故事重新演譯。

3.勇敢、真誠、無私感動觀眾

《木偶奇遇記》無論放諸任何世代,都是一道不可多得、治癒人心的力量。老木匠為了找回向滿天星宿許願而得到的小木偶皮諾丘(Pinocchio),不惜挑戰重重難關,展現強大又無私的父愛。

皮諾丘循着內心指引,最終認清及避開壞人的誤導,經過考驗後展現勇敢、真誠、無私的可貴人性。這些都是《木偶奇遇記》向觀眾傳遞的重要訊息與勉勵。

4.群星演出

不論是以勇敢真誠感動我們的小木偶皮諾丘,受父愛驅動勇闖洶險海域找尋小木偶的老木匠蓋比特(Geppetto),還是指引人生方向的好友蟋蟀占美利(Jiminy Cricket),都是觀眾們所喜愛的角色。

真人版電影由湯漢斯飾演木匠蓋比特,天才童星班傑明伊雲安斯禾夫(Benjamin Evan Ainsworth)聲演小木偶皮諾丘、約瑟哥頓利維(Joseph Gordon-Levitt) 聲演皮諾丘的內心嚮導員蟋蟀占美利 (Jiminy Cricket)、金像提名辛菲亞艾利和(Cynthia Erivo)飾演藍仙女(The Blue Fairy)、基根米高奇(Keegan-Michael Key)聲演老實約翰(“Honest” John)及盧克伊雲斯(Luke Evans)飾演車伕(Coachman)。

此外,更有全新角色Sofia the Seagull,將由金像提名女演員羅穎妮巴高(Lorraine Bracco)聲演。

5.經典樂曲

「When you wish upon a star. Makes no difference who you are. Anything your heart desires. Will come to you / 無分界限人平等 在星光裏求明引 心裏說話可兌現 夢想成真」。

《When You Wish Upon The Star》是電影《木偶奇遇記》當中的名曲,更是迪士尼世界的經典樂章。

