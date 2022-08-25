【Disney+電影】經典作《木偶奇遇記》拍成真人電影　5大欣賞要點值得關注

▲ 經典作品《木偶奇遇記》拍成真人版電影。

原創電影《木偶奇遇記》（Pinocchio）真人版將於9月8日在Disney+ Day上架，欣賞經典作品前一起細閱5項欣賞要點，準備投入治癒人心的經典故事世界。

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1.《美女與野獸》班底

迪士尼近年不時把經典動畫片拍成真人版，繼《美女與野獸》（Beauty and the Beast）、《阿拉丁》（Aladdin）等之後，大家都期待其他經典故事及角色可以幻化成真人版電影。

今個9月，迪士尼將公司史上第二套長篇動畫電影《木偶奇遇記》（1940年）以真人版形式重新製作。

2.湯漢斯+金像大導羅拔湛米基斯聯手打造

於《劫後重生》（Cast Away）與《北極快車》（The Polar Express）等合作無間的《阿甘正傳》（Forrest Gump）奧斯卡得獎拍檔湯漢斯（Tom Hanks）與導演羅拔湛米基斯（Robert Zemeckis），再度聯手炮製真人版《木偶奇遇記》，將這部家傳戶曉的經典故事重新演譯。

3.勇敢、真誠、無私感動觀眾

《木偶奇遇記》無論放諸任何世代，都是一道不可多得、治癒人心的力量。老木匠為了找回向滿天星宿許願而得到的小木偶皮諾丘（Pinocchio），不惜挑戰重重難關，展現強大又無私的父愛。

皮諾丘循着內心指引，最終認清及避開壞人的誤導，經過考驗後展現勇敢、真誠、無私的可貴人性。這些都是《木偶奇遇記》向觀眾傳遞的重要訊息與勉勵。

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4.群星演出

不論是以勇敢真誠感動我們的小木偶皮諾丘，受父愛驅動勇闖洶險海域找尋小木偶的老木匠蓋比特（Geppetto），還是指引人生方向的好友蟋蟀占美利（Jiminy Cricket），都是觀眾們所喜愛的角色。

真人版電影由湯漢斯飾演木匠蓋比特，天才童星班傑明伊雲安斯禾夫（Benjamin Evan Ainsworth）聲演小木偶皮諾丘、約瑟哥頓利維（Joseph Gordon-Levitt） 聲演皮諾丘的內心嚮導員蟋蟀占美利 （Jiminy Cricket）、金像提名辛菲亞艾利和（Cynthia Erivo）飾演藍仙女（The Blue Fairy）、基根米高奇（Keegan-Michael Key）聲演老實約翰（“Honest” John）及盧克伊雲斯（Luke Evans）飾演車伕（Coachman）。

此外，更有全新角色Sofia the Seagull，將由金像提名女演員羅穎妮巴高（Lorraine Bracco）聲演。

5.經典樂曲

「When you wish upon a star. Makes no difference who you are. Anything your heart desires. Will come to you / 無分界限人平等 在星光裏求明引 心裏說話可兌現 夢想成真」。

《When You Wish Upon The Star》是電影《木偶奇遇記》當中的名曲，更是迪士尼世界的經典樂章。

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