【一代巨星】陳逸璇打動大師出山拍封面　陳幼堅憶張國榮+梅艷芳當年情

▲ 設計名師陳幼堅為陳逸璇再打造唱片封面。

80年代的香港影視文化，公認最為影響深遠，張國榮、梅艷芳的產品，現已成珍貴收藏。當年設計師陳幼堅為兩位巨星設計的多張唱片封面，今日更晉身成藝術展品。近30年未再為其他歌手設計唱片的他，最近為陳逸璇（Jolie）出山再任專輯美術指導，重新呈現流行音樂的「質」和「美」。

前名陳苑淇的陳逸璇於04年出道，跟李克勤合唱《合久必婚》成K場金曲，近年她成靚聲歌手推出發燒碟，早前推出新碟《PRESENT》，除以頂級音樂班底重新打造8首經典廣東名曲，唱片概念及美術指導則邀來國際著名設計師陳幼堅（Alan Chan）親自操刀。

▲ 陳幼堅近30年未再做唱片封套，今次為好友陳逸璇「復出」。（受訪者提供）

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現已成國際知名設計師，其設計作品先後獲蘇黎世設計博物館、中國美術館、上海美術館等展出，陳幼堅在80年代亦曾涉足唱片界，為不少歌手擔任唱片設計，跟張國榮和梅艷芳最合作無間，其中如《飛躍舞台》（1984）、《Hot Summer》（1988）等封面，現成為M+視覺文化博物館展品之一。

重操故業

今次能邀得大師出山擔任新碟設計，可說是陳逸璇的功勞。Jolie解釋：「我跟Alan相識多年，自己喜歡唱Jazz，有時會跟樂手四出表演，常在Alan的工作室中演出，一直希望有機會跟他合作，至今次製作新碟，便大膽問他是否願意擔任美術指導。」

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陳幼堅坦言多年來已專注其他設計項目，流行樂壇亦很少留意，為陳逸璇「重操故業」，除了因為友情，可能也是技癢。「我聽過Jolie唱歌，覺得她沒理由不紅，自己做創意工作，看到有『產品』賣不出，想研究原因，她其實有很多種美態，如果要做唱片封面，仍有很多地方可以發掘。」

因為陳逸璇部分翻唱金曲加入爵士元素，陳幼堅便聯想要影黑白相。「她的目標觀眾是成熟樂迷，有品味，聽音樂也聽情懷，故在美學、服裝上要有回憶，有似曾相識，同時有摩登感，根據她的歌去打造形象，有現代的，有中性的。拍攝上只用一枝高光燈去拍，有點似《北非諜影》感覺，很優雅，又有復古美。」

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陳幼堅除任攝影師，亦構思整個唱片封套概念。「雖然出的是CD，但我當黑膠碟的size去做，因我好怕細的事物，我的畫作都是很大幅的，因予人感覺更大氣，更自信，在畫面上可呈現的元素也更多。」Alan指當中有很多設計細節，如沒有用釘裝的歌詞冊、附送大海報等，都是一種懷舊手法，可能多年來已沒人如此做，但他認為可增加一張專輯的價值。

今次變身爵士名伶的陳逸璇，自言跟陳幼堅合作獲益良多。「他要求靚之餘，每張相也講感覺，有故事性，而當mood來到，便很快完成。他對每一個細節都重視，小至在唱片上的簽名位都有學問，自己以前沒有注意，故跟他每一次對話，都學識很多。」

陳幼堅過去跟不少巨星合作，他形容互信是最為重要。「當年開始做唱片設計，是因為跟華星高層陳淑芬、蘇孝良、黎小田熟稔，大家各有擅長，在美術上便全交給我，Leslie、阿梅亦很信任我，故就可以盡情發揮構思。」

成就哥哥梅姐經典照

說到當年最難忘的唱片封套，都是來自兩位故友。「當年為張國榮拍攝《一片痴》唱片，製作成本不多，我們都仍在很窮的時期，Leslie在封面穿的西裝背心、bow tie，都是我借出的。之後為《H2O》那張碟拍封面，就用水的主題，最初借用了楊受成家的泳池拍，後來覺水有污濁，再搭了個水缸來拍，成為封面上的相。」

▲ 為梅艷芳拍攝《赤的疑惑》封面。

至於為梅艷芳《赤的疑惑》拍攝，因為概念是紅色，他便想到用火。我們去清水灣沙灘圍了火堆來拍，因為事前沒成正式申請，怕被驅趕，故要很快完成，但出來效果非常好。」一水一火，成就了兩位巨星的經典封面照。

梅艷芳《飛躍舞台》

這張已被歸入M+博物館展品的唱片封套，以噴畫技術呈現，意念至今仍前衛，陳幼堅跟插畫師黃建豪共同合作，靈感取材自日本插畫家Harumi Yamaguchi的作品，也是陳幼堅僅此一次用噴畫技巧作唱片設計。為何只用過一次，他解釋：「因為在流行作品上，用過一次便不想再重覆。」

▲ 梅艷芳《飛躍舞台》

張國榮《Stand Up》

陳幼堅為張國榮設計過多張唱片，當中去日本拍攝的《Summer Romance》及在加拿大雪地取景的《Virgin Snow》都是他滿意作。「好難忘哥哥在日本時，特地送我一對鞋，至今仍保留著。」

▲ 《Summer Romance》

而商業效益最大的，相信是86年《Stand Up》大碟。「當年用了4隻不同顏色印製唱片，在封底留了一個小孔，可知道選購哪隻顏色，令歌迷有集齊一套意欲，刺激銷量由50萬變200萬。」

▲ 《Stand Up》

羅文甄妮《射鵰英雄傳》

陳幼堅跟另一巨星羅文也是合作無間，83年《射鵰英雄慱》唱片亦是經典。「羅文和甄妮當時都是巨星，一男一女亦不容易影，我各自為他們拍了特寫，然後以攝錄機拍攝相片，然後在電視播，再用相機拍攝屏幕，出來效果便有電視紋，既呼應了電視劇，也容易把兩張相片拼合。」

▲ 羅文甄妮《射鵰英雄傳》

在最燦爛的樂壇留下美好回憶，陳幼堅坦言對現今歌手不大認識，訪問時也向宣傳人員問誰是現在的一哥一姐，因此今次出山，自言未必有下一次。

他解釋：「我是水瓶座性格，喜歡新鮮、刺激，以前做過的，要有很好的理由才會再做，當然也要伯樂賞識，始終我的（唱片封面）作品已是30年前，可能已被嫌老，今次是因為Jolie和唱片公司的支持，才有機會再做。」陳幼堅對今次成品十分滿意，並希望可以成為一個新的指標，讓唱片美學再受到重視。

記者：區家歷