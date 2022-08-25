【涉偷鮑魚】高級督察涉警總偷兩罐即食鮑魚　警長指屬損贈物資每人獲分發1罐

▲ 被告黃敬修(左)否認於警總偷兩罐鮑魚，案件今於東區裁判法院開審。資料圖片

【涉偷鮑魚】高級督察涉警總偷兩罐即食鮑魚 警長指屬捐贈物資每人獲分發1罐

警方公共關係科前男高級督察，涉於警察總部偷取2罐即食鮑魚，被控1項盜竊罪，案件今（25日）於東區裁判法院開審。負責分發鮑魚的公共關係科警長作供指，2020年有公眾因警方的「踏浪者行動」，而捐贈約50罐鮑魚予公共關係科。警長供稱否認分發過程混亂，涉案兩罐鮑魚為9罐中屬於傳訊組特別分組同事的，該組每人只可領1罐鮑魚。

被告黃敬修（30歲，警員），被控於2020年10月8日，在灣仔軍器廠街香港警察總部警政大樓11樓，偷竊屬於香港警務處的2罐即食鮑魚。

▲ 公共關係科警長蔡偉青今出庭作供。陳曉欣攝

警察公共關係科（現稱公共關係部）警長蔡偉青供稱，2020年10月7日接收到公眾人士因警方的「踏浪者行動」而捐贈約45至50罐鮑魚，他將9罐預留給社交媒體傳訊組特別分組（SMC SD)，並放於辦公室的3層櫃裏。餘下的鮑魚則放在社交媒體傳訊組（SMC）的辦公室，並囑咐該組同事分發。蔡續指，被盜的2罐鮑魚屬於特別分組的9罐中，本由該組同事自取。

蔡在盤問下否認分發過程混亂，但同意分發每次的物資數量不一，亦沒有警員被專門委派分發，他沒有紀錄分發情況。蔡解釋，在證人供詞中，所指分發後沒有跟進行動的意思是「食咗佢唔會同我講返佢食咗」。

裁判官溫紹明問及，蔡放在社交媒體傳訊組辦公室的40多罐鮑魚，應比該組警員數目多，蔡沒有跟進每人取的鮑魚數量，亦沒作紀錄，是否代表分發過程混亂。蔡回應指「唔係政府物資，我哋唔會有紀錄」。

蔡又指，被告接任其直屬上司的職位，有責任監督分發物資工作，但指被告「從來無同我講過」，他一直跟從前上司的做法。

在裁判官詢問下，蔡指正常情況不會收取公眾捐贈的物資，亦沒有既定程序處理獲贈物資。被問到會否有人取多於1罐鮑魚而沒有人阻止，蔡供稱，曾跟社交媒體傳訊組的同事交代要均分鮑魚，但由該組同事作主，但9罐鮑魚絕對屬於特別分組的同事。

聆訊明（26日）續。

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記者：陳曉欣