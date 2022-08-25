【明日戰記】古天樂新片撼贏姜濤Edan　奪本年華語片開畫票房冠軍寶座

古天樂有份投資兼主演的電影《明日戰記》，因為是香港首齣科幻特技片，因此未上映前，香港觀眾已十分期待，甚至網民紛紛表態要力撐《明日戰記》，以支持香港特技片發展。古天樂亦落力宣傳，早前激罕現身戲院在優先場謝票。

《明日戰記》在今日（8月25日）正式上映，結果成績十分理想，不計之前上映的優先場，只是截至今日下午兩時半，票房半天收1,848,708元，已足夠撼贏《阿媽有咗第二個》成本年華語片開畫票房冠軍，截至今日下午5時，票房更錄得2,593,704元，氣勢如虹。

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扭轉劣勢

其實今年港片因為受疫情影響，戲院被勒令由今年1月7日至4月20日（共104天）停業，於4月21日才恢復營業，損失農曆新年及復活節兩大黃金檔期。因此，票房不足800萬元的《逃獄兄弟3》已是今年上半年華語片冠軍。

幸近期情況改善，呂爵安主演《闔家辣》、姜濤主演的《阿媽有咗第二個》，累積票房分別已破3000萬元、2000萬元。另外，小品愛情片《緣路山旮旯》亦收逾600萬元，而且《闔家辣》、《阿媽有咗第二個》及《緣路山旮旯》仍在上映。

至於當日開畫的單日收入，《闔家辣》開畫票房133萬元、《阿媽有咗第二個》為176萬元，因此《明日戰記》半日票房、不計之前優先場，已錄得逾250萬元票房，成績十分理想。

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