【星二代開學】5歲仔轉讀國際學校返足7個鐘　陳敏之拖兒子入學校感動到想喊

▲ 陳敏之寶貝囝囝升讀一間國際學校，仲可以直升上中學，做媽媽嘅安樂晒！

莘莘學子開學了，8月24日是陳敏之兒子雷子樂首天返宣道國際學校小學部，作為媽媽的敏之比兒子更加緊張，未夠6點便起床，並為子樂親手製作打氣咭，讓兒子開心返學。

▲ 子樂第一天開學，作為媽咪嘅敏之，十分緊張，(IG圖片)

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5歲多的子樂，之前在St.Cat讀了兩年幼稚園，今年成功考入宣道國際學校小學部，便毅然轉校，提早感受小學全日制7個鐘的學習生涯，

以前返3個鐘，依家返7個鐘，對子樂嚟講係一個挑戰，但對我嚟講係個重大嘅挑戰，因為我除咗拍劇外都唔會咁早起身，但佢好乖，之前嗰晚都好早瞓，6點15分起身準備返學。

▲ 「跟得媽媽」嘅敏之，由子樂返N班到依家上小學，都係拖實囝囝隻手。(IG影片截圖)

敏之湊仔一向親力親為，開學大日子，當然親自揸車送仔返學，首天返學，子樂出奇地冷靜，但敏之也感受到他內心的興奮，敏之表示子樂很期待返學，他不停著媽媽「快啲行！快啲行！」在學校時撞見他的好朋友Travis，兩個小朋友拿著媽媽親手製作的打氣咭在學校及班房影相留念。

第一日家長可以帶小朋友上課室，我同子樂喺學校影咗好多相，我做咗張咭俾佢，「Happy first day of school」，俾佢拎起嚟影相，覺得佢長大咗好多，好乖，唔會周圍跑、周圍跳，好乖咁跟住我上去，見到佢入課室，我都有偷望佢，佢好聽老師話，老師叫佢做咩就做咩！

▲ 陳敏之母子同校長一齊影合照。(IG圖片)

「跟得媽媽」的敏之，看到兒子踏進小學了，心情百感交集，她表示看著兒子從手抱的BB，到現在很獨立，真的很感動和感觸！

接佢放學時，已經覺得佢好似一個少男，唔係以前嘅BB，我好感觸，拖佢入去學校第一下，我係好感動，好想喊，覺得點解咁快咁大個，好開心又唔想佢咁快大，呢啲交叉嘅感覺，anyway開學日返學好順利、好成功，子樂好乖，好生性！

其實敏之擔心兒子上課時間由幼稚園返的3小時，增加至現在7小時，在這7小時裡，除了要上堂外，子樂要自己handle午餐、snacks time，仲要自己去洗手間清潔和消毒，

做媽咪都係擔心佢會唔會唔夠飽？會唔會整污穢啲衫？會唔會唔乾淨？但佢都好成功食晒啲嘢，唔夠食咁，真係好可愛！

敏之希望兒子可以好好享受校園生活，也感恩入到一間充滿愛的學校，一路直升上中學，他們也安樂了！

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責任編輯︰王明芳