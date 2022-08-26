【童你Chat】小一開學用品購物大挑戰　豬隊友湊仔狂玩糊塗買錯衫鞋

莘莘學子即將於9月1日開學，家長馬不停蹄搜羅開學用品，尤其升小學童的家長最感頭痛。為了解一下小一開學用品有幾複雜，《湊得輕鬆啲之童你Chat》節目決定展開一場「小一開學購物大挑戰」，邀得ViuTV劇集《反起跑線聯盟》飾孫仔的童星張晉樂（樂樂）與爸爸接受大挑戰，即刻睇下兩父子買成點！

▲ Kiko與阿傑育有一對子女，湊成「好」字。（文子健攝）

6歲的樂樂即將升讀津貼小學筲箕灣崇真學校一年級，興趣是踩滑板、跳舞、拍攝、跟媽咪去旅行，竟然還有做功課！所以樂樂十分期待成為小一生，接受新階段的學業挑戰。

▲ 張晉樂（左四）於ViuTV劇集《反起跑線聯盟》飾演孫仔。（IG圖片）

今年是樂樂的成長里程碑，既成為小一生，更榮升哥哥。媽媽Kiko於年初誕下細女小葵，湊B生活非常忙碌，因此未有時間為樂樂張羅小一用品，要拜託丈夫阿傑帶樂樂去買。Kiko笑言阿傑平時只會帶兒子去玩，從未試過買上學用品。

連陪我一齊買都未試過，所以我都有點緊張和擔心。對於升小一的孩子來說，物品實用比較重要，不需要太花巧有公仔。

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Kiko寫下需要購買的20多項物品，包括護脊書包、白鞋黑鞋、涼感背心、各種文具、筆袋、水樽、餐盒餐具、功課袋及小息袋等，嚇窒了阿傑︰「咁多㗎咩？」Kiko笑言兒子比爸爸還可靠，會懂得選購，指示兒子負責帶路。

樂樂帶爸爸到柴灣一個街坊商場，內裏的文具店包羅萬有，性價比高。惟小朋友認為卡通圖案比性價比重要，樂樂一來就看中貴價卡通筆袋，又掃了心愛的卡通車系列水樽、餐墊、小息袋等，「闊佬」的爸爸爽快地通通付款。

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之後樂樂欲帶爸爸轉戰日式百貨公司去買書包、背心內衣及鞋襪等，可是過程並不順利，樂樂見到公園即刻撲過去玩，擾攘一輪才肯離開，然後兩父子就乘地鐵或巴士的問題，在街頭爭執了很久，最後爸爸順應兒子要求乘巴士，耽誤了很多時間。

百貨公司小插曲 父子協助「尋人」

到達日式百貨公司後，又遇上很多誘惑，先見到夾公仔機、又想食麥當勞、還想走入冒險樂園玩餐飽，而逛百貨途中更遇到一名年約2歲的男童求助，聲稱其姊姊失蹤，好心的兩父子決定展開「尋人記」，究竟男童的姊姊在哪兒？

▲ 兩父子超時20分鐘回家，但買齊東西，媽媽沒有追究，難怪兩父子如此神氣！（文子健攝）

經歷了長達6.5小時後，兩父子終帶同所有物品回家，媽媽點算後驚覺背心內衣竟變短袖衫、黑色皮鞋的款式老土、木顏色筆又買得太大盒，想知兩父子最終的購物成果，即刻睇片啦！

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同場加映︰媽媽開學用品貼士

黑白鞋︰由於小朋友郁動多，宜選輕身、鞋頭較圓較闊會舒服一點。

書包︰最重要輕身、護脊，因小學很多課本要自己孭，不能放在學校。

木顏色︰宜選擦得甩和雙頭木顏色2款，前者做功課用，後者買6支可放入筆袋，上課備用。

包書膠︰已剪裁的包書膠尺寸符合大部分課本，比卷裝款需自己剪裁更方便。

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記者︰林綺玲

攝影︰文子健、林綺玲

剪接︰文子健