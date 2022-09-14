【育兒心得】Banker爸爸用止蝕論教女減壓 女兒從Band1中學跳入英國名校

▲ 陸庭龍認為，教育子女最重要的是，培育他們的同理心。

父母對子女的一言一行很重要，而身教又比言教更重要。這位Banker爸爸無刻意教導獨生女兒有關經濟知識或投資之道，但女兒將會於大學修讀經濟系，並感染了爸爸對投資要識得止蝕的理論，去面對Band1學校的學習壓力。

金融市場瞬息萬變，在業內打滾了38年的陸庭龍。在工作日當然是忙碌到暈，只能於周末擔任獨生女兒陸可淇(Valerie)的「柴可夫」，駕車送她去參加課外活動，教育培養和照顧Valerie的責任主要落在太太身上，但陸庭龍對女兒的影響卻是深遠。

耳濡目染爸爸談論金融大事而愛上經濟學

陸庭龍在金融界的經驗豐富，曾於恒生銀行私人銀行及信託服務任職主管，直至2021年退休後自行創業，成立鴻鵠資產管理，擔任行政總裁兼首席投資總監。他與太太育有一名女兒Valerie，現年18歲，今年9月入讀倫敦政治經濟學院（The London School of Economics and Political Science），修讀經濟。

或許是自小耳濡目染爸爸與朋友談論財經金融大事，在潛移默化下，Valerie自然地對經濟產生了興趣，就讀拔萃女書院期間，經濟、英文和數學科表現尤佳。

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在港放假和海外旅遊都逛書店

陸庭龍卻認為，自已對女兒最直接影響並不是經濟學的興趣，而是自小培養了看書的興趣，

我們假期的其中一項家庭活動是逛書店，無論是在香港逛商場或是海外旅遊的時候，我們一家三口都會到書店，所以女兒養成看書的習慣，小學時期，會俾佢睇具啟發性的世界寓言故事，她升上中學之後，實體書和電子書都愛看，尤其是歷史書和外國文學。

投資止蝕套現不至於什麼都無

陸庭龍對Valerie最欣賞的，並不是學業成績:「只是希望她有個開心的童年，學業成績並無特別高的要求，至於她的成績，已經是超越我所預期了。中學時，學校充滿競爭的氛圍，欣賞她對壓力的處理能力，做到不影響臨場發揮，相信這是因為Valerie懂得自我安慰，不去鑽牛角尖……從那裡學會這點?可能是她的爸爸──我是一個會自我安慰的人。」

陸庭龍補充: 「好像投資咁，一旦投資失利便要及時止蝕，然後作出另一個行動，即使只是沽出手上的投資來套現，也不至於什麼都無。」

事實上，在金融市場上，有些投資者並不願意止蝕，期望繼續持有便會有翻身機會，甚至進一步加碼買入，冀「溝淡」買入價。然而，有時候會事與願違，結果越蝕越多，所以投資專家向來呼籲要及時止蝕，盡量保住本金。

在日常生活中，陸庭龍會套用這個理論去自我安慰，而Valerie也是如此，遇上壓力和挫折時也會自我安慰，避免去鑽牛角尖。

讀大學要學做人

Valerie剛剛赴英國留學，陸庭龍認為學業成績是其次，由於獨生女在資源充足的環境下長大，反而期望Valerie就讀大學期間「學做人」: 「塑造出open mind(思想開明)的性格，所謂出外靠朋友，要學會與別人相處時應有的態度，多從別人的角度去諗諗。因為大學好像一張進入社會的門券，無論讀幾多書都不能幫到在社會上的人際關係，最重要的是性格，做人處世要拿捏得到。」

陸庭龍認為，教育子女最重要的是，培育他們的同理心，能夠理解別人的處境，能夠從別人的角度著想。

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記者：殷鳳萍