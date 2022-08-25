【房屋供應】民建聯支持重啟郊野公園邊陲地帶研究　籲增過渡性房屋解決短期需求

▲ 民建聯支持重啟郊野公園邊陲地帶研究。（曾耀輝攝）

民建聯今（25日）會見財政司司長陳茂波及財政司副司長黃偉綸，表達該黨對兩個土地房屋供應專責小組的期望，包括提高地積比、全面審視綠化地帶，以及重啟郊野公園邊陲地帶研究等；短期而言則希望政府增加過渡性房屋項目的數量。該黨表示，意見大多獲陳茂波及黃偉綸認同，又引述二人稱，考慮在新界東北土地中增加地積比。

立法會議員劉國勳指出，綠化地帶佔全港陸地面積約15%，建議政府參考2017年全面棕地研究的方式，就16,381公頃綠化地帶進行研究，全面掌握各處綠化地帶的整體情況，從中尋找合適用作短、中期較高密度公營房屋發展的用地。

該黨亦支持重啟郊野公園邊陲地帶研究，劉國勳認為，政府公布指定地點，讓市民明白到該地點的生價值較低，更容易令市民接受。他表示，發展土地需要時間，認為覓地應多管齊下：「現時無論綠化地也好，郊野公園邊陲地帶也好，我們應全部一次過檢視研究，當有了研究結果後，用地可以分優次。」他表示，該黨今日與政府交流時，雙方均同意覓地與用地並沒有衝突，政府可進行檢視後，之後再決定使用較為成熟的土地，不能「一刀切」。

▲ 民建聯今與財政司司長陳茂波及財政司副司長黃偉綸會面。（曾耀輝攝）

立法會議員陳學鋒坦言，現階段短時間增加房屋供應較難，要馬上改善不適切居所的居住環境，則要透過增加過渡性房屋單位，相信過渡性房屋單位於未來數年會擔當重要角色，認為「公營房屋項目行動工作組」應包括監督及督導過渡性房屋項目。另一議員陳恒鑌認為，當局日後可考慮採用市區用地，增加過渡性房屋單位，並期望由原本的2萬個單位目標，增至3至4萬個單位。

民建聯又期望當局重啟「私人參建居屋計劃」（PSPS），並考慮以該模式發展出租公屋。至於私人參建居屋方面，民建聯建議優化計劃，增加出售附屬商業設施的靈活性，藉以增加私人參建模式的吸引力。其他建議包括望訂下明確工作目標，例如每年建屋數目，檢視土地需求預測，並提出額外再開拓土地至11,000公頃。

被問及粉嶺高爾夫球場撥地建屋發展，劉國勳表示，希望政府盡快補交土地予環境諮詢委員會，並在這段時間做好交通方案，「高爾夫場就算可以如期完成建屋，根據計劃都要2029年，都是10年建屋計劃內『頭輕尾重』，不是能夠在短時間內、未來5年內盡快交到單位」，該黨認為政府應在短時間內在過渡性房屋、增加地積比，簡化程序方面做更多功夫，盡快尋找替代方案。

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記者：陳葆琳