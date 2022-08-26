  • 29°C
香港時間 : 2022826日 (週五) 09:28
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 過敏 濕疹過敏大全 李啟言 MIRROR演唱會 超市大搜查 白色強人II 消委會 痞子殿下 1萬消費券 靚太安樂窩
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【學童快測】家長憂仔女開學日日做快測不安　專家教7招助小朋友無懼撩鼻

兒童健康 09:00 2022/08/26

分享：

分享：

熱門 過敏 濕疹過敏大全 李啟言 MIRROR演唱會 超市大搜查 白色強人II 消委會 痞子殿下 1萬消費券 靚太安樂窩

專家分享貼士，助小朋友無懼開學頻繁地做快測。

即將踏入9月開學的季節，家長們可能正在煩惱如何順利地讓孩子接受快測。言語治療師介紹一些方法，有助減低孩子對快速測試的不安，當中有4招在進行快測前可多留意，以及3招在快測過程中的注意事項，家長不妨參考一下。

開學在即，教育局宣布2022/23學年暫時維持半天面授課堂，學生上學前每天都需要做快測，以保障大家健康。在疫情下，相信爸爸媽媽都經常遇到小朋友抗拒做快測，有見及此，樂善堂莫葉瑞衡兒童發展中心日前在facebook專頁分享了有關「怎樣幫孩子接受鼻腔採樣快測？」資訊，由言語治療師教授貼士與技巧，一眾爸爸媽媽可以按步驟讓小朋友接受鼻腔採樣快測，不用怕撩鼻。

最新影片︰

4招快測前準備

1. 先用繪本或圖畫講解鼻腔採樣過程，或用公仔模擬過程，讓孩子有心理準備 。

2. 除了由家長模擬過程外，也可以讓孩子拿着普通的棉花棒模擬幫公仔做快測，增加孩子對流程的熟悉度。

3. 讓孩子先 跟「棉花棒」做好朋友。先用普通棉花棒跟孩子玩耍，例如：邊唱歌用棉花棒點手腳或面頰，讓過程變得輕鬆，減低孩子對「棉花棒」的戒心 。

4. 如果孩子對觸覺較為敏感，可以先進行減敏活動，例如慢慢地按摩孩子的手、膊頭 、面頰至鼻子，讓孩子適應觸感及放鬆後才開始快測。

3項快測過程注意事

1. 保持輕鬆心情︰如果孩子感到家長很緊張，可能亦會跟著緊張起來，所以建議家長盡量保持輕鬆的心情及節奏進行快測 ，會有助孩子減低疑慮 。

2. 照着鏡子︰抱着孩子坐在自己的胸前，一起照着鏡子，讓孩子看着快測過程。

3. 數數字或唱歌︰有助孩子明白快測何時完成，例如數1至5，或唱一句孩子熟悉的兒歌，當數完或唱完便代表完成了。

以上7大方法之外，專家補充可以趁未開學前預早練習，跟孩子嘗試快測的過程中，家長多觀察孩子的接受程度。如果孩子開始顯得很不舒服或情緒不安，可以休息一會再嘗試 ，或明天再試，切忌過急。建議各位家長在開學前預早開始，並循序漸進地練習快測流程，家長及孩子一起以輕鬆的心情建立做快測的習慣。

內容獲「樂善堂莫葉瑞衡兒童發展中心」授權轉載報道。

【獨家優惠】限時搶屈臣氏網店購物滿$450減$50折扣碼︰https://bit.ly/3Aa0qvT

【名師試題教室】睇片連工作紙  中英數必學單元︰https://bit.ly/3sEeM3Q

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載︰https://bit.ly/34FTtW9

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊︰https://bit.ly/3a6HT6T

責任編輯︰顏紫燕

相關文章

【復課防疫】兒科醫生教復課防疫攻略　父母宜提前演練提升子女防疫意識
14:03 2022/04/25
【復課防疫】兒科醫生教復課防疫攻略　父母宜提前演練提升子女防疫意識
【有營餐單】助增高長肉智力發展穩定情緒　中醫推介5至12歲兒童早午餐單
17:24 2022/08/23
【有營餐單】助增高長肉智力發展穩定情緒　中醫推介5至12歲兒童早午餐單
【有營飲食】小朋友應付學習加強記憶力　營養師推介10大增加血清素食物
14:42 2022/08/24
【有營飲食】小朋友應付學習加強記憶力　營養師推介10大增加血清素食物

你可能感興趣

【復課防疫】兒科醫生教復課防疫攻略　父母宜提前演練提升子女防疫意識
14:03 2022/04/25
【復課防疫】兒科醫生教復課防疫攻略　父母宜提前演練提升子女防疫意識
【有營餐單】助增高長肉智力發展穩定情緒　中醫推介5至12歲兒童早午餐單
17:24 2022/08/23
【有營餐單】助增高長肉智力發展穩定情緒　中醫推介5至12歲兒童早午餐單
【有營飲食】小朋友應付學習加強記憶力　營養師推介10大增加血清素食物
14:42 2022/08/24
【有營飲食】小朋友應付學習加強記憶力　營養師推介10大增加血清素食物
兒童健康 快速測試 育兒心得 家庭教育 爸媽心聲 幼兒教育 中小學教育

最高瀏覽

【腦出血】17歲女頭痛躺床休息不省人事　送院證腦出血留醫5日離世
17:50 2022/08/25
【腦出血】17歲女頭痛躺床休息不省人事　送院證腦出血留醫5日離世
【食用安全】越南即食麵被驗出一級致癌物　專家：長期接觸有患血癌乳癌風險
09:36 2022/08/25
【食用安全】越南即食麵被驗出一級致癌物　專家：長期接觸有患血癌乳癌風險
【兒童癌症】4歲童行路腳痛被診斷肌肉拉傷　媽媽堅持檢查驚揭癌症第4期
17:26 2022/08/25
【兒童癌症】4歲童行路腳痛被診斷肌肉拉傷　媽媽堅持檢查驚揭癌症第4期