【學童快測】家長憂仔女開學日日做快測不安　專家教7招助小朋友無懼撩鼻

▲ 專家分享貼士，助小朋友無懼開學頻繁地做快測。

即將踏入9月開學的季節，家長們可能正在煩惱如何順利地讓孩子接受快測。言語治療師介紹一些方法，有助減低孩子對快速測試的不安，當中有4招在進行快測前可多留意，以及3招在快測過程中的注意事項，家長不妨參考一下。

開學在即，教育局宣布2022/23學年暫時維持半天面授課堂，學生上學前每天都需要做快測，以保障大家健康。在疫情下，相信爸爸媽媽都經常遇到小朋友抗拒做快測，有見及此，樂善堂莫葉瑞衡兒童發展中心日前在facebook專頁分享了有關「怎樣幫孩子接受鼻腔採樣快測？」資訊，由言語治療師教授貼士與技巧，一眾爸爸媽媽可以按步驟讓小朋友接受鼻腔採樣快測，不用怕撩鼻。

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4招快測前準備

1. 先用繪本或圖畫講解鼻腔採樣過程，或用公仔模擬過程，讓孩子有心理準備 。

2. 除了由家長模擬過程外，也可以讓孩子拿着普通的棉花棒模擬幫公仔做快測，增加孩子對流程的熟悉度。

3. 讓孩子先 跟「棉花棒」做好朋友。先用普通棉花棒跟孩子玩耍，例如：邊唱歌用棉花棒點手腳或面頰，讓過程變得輕鬆，減低孩子對「棉花棒」的戒心 。

4. 如果孩子對觸覺較為敏感，可以先進行減敏活動，例如慢慢地按摩孩子的手、膊頭 、面頰至鼻子，讓孩子適應觸感及放鬆後才開始快測。

3項快測過程注意事

1. 保持輕鬆心情︰如果孩子感到家長很緊張，可能亦會跟著緊張起來，所以建議家長盡量保持輕鬆的心情及節奏進行快測 ，會有助孩子減低疑慮 。

2. 照着鏡子︰抱着孩子坐在自己的胸前，一起照着鏡子，讓孩子看着快測過程。

3. 數數字或唱歌︰有助孩子明白快測何時完成，例如數1至5，或唱一句孩子熟悉的兒歌，當數完或唱完便代表完成了。

以上7大方法之外，專家補充可以趁未開學前預早練習，跟孩子嘗試快測的過程中，家長多觀察孩子的接受程度。如果孩子開始顯得很不舒服或情緒不安，可以休息一會再嘗試 ，或明天再試，切忌過急。建議各位家長在開學前預早開始，並循序漸進地練習快測流程，家長及孩子一起以輕鬆的心情建立做快測的習慣。

內容獲「樂善堂莫葉瑞衡兒童發展中心」授權轉載報道。

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責任編輯︰顏紫燕