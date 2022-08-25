【披露資料】涉冒前女友開設帳戶披露資料　26歲男被控7罪准保釋10月再訊

▲ 26歲男涉冒女友設帳戶披露資料，案件今於沙田裁判法院堂。資料圖片

26歲客戶服務助理涉於冒認前女友開設帳戶，於多個社交平台披露前女友資料，被控7項在未獲同意下披露個人資料罪。案件今（25日）於沙田裁判法院提堂，被告暫毋須答辯，裁判官應被告申請，將案件押後至10月6日再訊，以待被告索取檢控文件及法律意見；被告准以現金1,000元等條件保釋候訊。

被告何牧華（26歲），報稱為資深客戶服務助理，被控7項在未獲同意下披露個人資料罪。控罪指，被告於或約於2021年10月19日至26日間，在香港未經資料當事人女子X的相關同意下，多次披露X個人資料，包括其中、英文姓名、教名、手提和公司電話號碼、Instagram帳戶名稱、住址、工作電郵地址、公司名稱、職銜、大學名稱、年齡、身高及相片，意圖導致當事人或其任何家人蒙受指明傷害，或罔顧該披露是否會或相當可能會導致當事人或其任何家人蒙受指明傷害。

案件今提堂，被告暫毋須答辯，被告透露擬聘請私人律師，另申請保釋及將案件押後再訊，以索取檢控文件及法律意見。裁判官將案件押後至10月6日再訊，另准被告保釋候訊，條件包括現金1,000元、不得直接或間接騷擾控方證人。

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記者：梁錦麟