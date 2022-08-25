【STEM】聯校科學展閉幕　聖若瑟書院文物保護塗層奪冠

▲ 第55屆聯校科學展覽終極冠軍由聖若瑟書院學生團隊奪得，殘奧運動員何宛淇（坐輪椅者）勉勵學生繼續發揮創意，以科技為社會帶來進步。（大會提供圖片）

第55屆聯校科學展覽（簡稱J.S.S.E.）閉幕禮今日（25日）舉行，由聖若瑟書院學生團隊發明的文物保護塗層，在21隊參賽隊伍中脫穎而出，奪得「終極」冠軍，亞軍及季軍分別由聖公會莫壽增會督中學及中華基督教基元中學奪得，至於公眾投選的「最受歡迎攤位」由慈幼英文學校奪得，該校學生羅嘉賢更獲「最佳解說員」獎項。

展覽由上周五（19日）至今日一連7日舉行，期間由多名大專院校教授到場評審，並於閉幕禮上頒發由重量級評委共同選出的終極冠、亞及季軍。為配合今年展覽主題「活力」，聖若瑟書院冠軍隊伍發明的「NAntiVio」，是透過金屬氧化物納米顆粒做成的紫外線阻滯劑，具有紫外光吸收能力，且能吸收和散射可見光，有良好耐熱性能，在文物和藝術品表面及牆壁上，亦顯得透明。塗層還具有防水和防菌作用，以紓緩文物受破壞程度。

亞軍聖公會莫壽增會督中學學生團隊發明的「純·淨·循環」，所研發的單車發電機，將輪胎旋轉動能轉換成電力，以供電予紫外光燈及電風扇，並配合空氣淨化裝置，從而減輕空氣污染對單車手的影響。季軍中華基督教基元中學團隊發明的「推動生活」，彌補傳統輪椅缺陷，將後輪改動變成多角形，令輪椅不受樓道深度限制，並可適用於地方狹窄的地方。

殘奧會運動員何宛淇致辭時恭賀得獎學生，並鼓勵學生繼續發揮創意，以科技為社會帶來持續進步，改善人們生活，並分享自身經驗，指科技如何改變自己的生活，帶來便利。

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責任編輯：馮琪雅