【釣魚騙案】恒生銀行：慎防網絡釣魚短訊及偽冒網站　如有懷疑可電郵通知銀行

▲ 恒生銀行：慎防網絡釣魚短訊及偽冒網站，如有懷疑可電郵通知銀行。（資料圖片）

恒生銀行提醒市民慎防近期冒充該行之網絡釣魚短訊，該偽冒手機短訊或會連結至一個域址為「https://hangseng-id[.]me」之偽冒網站。此偽冒手機短訊誘導收件人，透過連結至偽冒網站輸入個人或戶口資料，而該偽冒網站顯示了恒生的商標。

恒生銀行提醒該偽冒手機短訊及網站與恒生沒有任何關係。該行不會通過手機短訊或電郵的超連結、即時通訊軟件或其他非正式渠道要求客戶登入個人e-Banking，或要求客戶提供如身份證、e-Banking登入資料、信用卡資料或一次性密碼等。市民若收到任何懷疑手機短訊或網站，請勿點擊任何連結，亦切勿向此類網站提供任何個人資料。 以下為近期偽冒手機短訊及網站的截圖。該行提示市民，儘管下列截圖具參考性，但市民收到的偽冒手機短訊及網站或稍有細微差異。

偽冒手機短訊：

▲ (恒生銀行提供)

偽冒網站：

▲ (恒生銀行提供)

恒生重申該行的香港網址為 www.hangseng.com，而恒生銀行（中國）的網址為www.hangseng.com.cn。 客戶如需使用銀行服務， 應在瀏覽器上地址的欄目輸入銀行的正確網址。 客戶如對自稱是恒生銀行的電子郵件、短訊或網站的真偽存有疑問，可將相關資料電郵至phishing@hangseng.com 通知銀行，然後把該訊息徹底刪除。客戶如有任何疑問，可致電客戶服務熱線2822 0228查詢。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：陳麗娜