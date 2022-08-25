【白色強人II】馬國明醫生形象深入民心 拍醫療服務廣告駕輕就熟 娛樂 18:37 2022/08/25 分享： 分享： 熱門 過敏 濕疹過敏大全 李啟言 MIRROR演唱會 超市大搜查 白色強人II 消委會 痞子殿下 1萬消費券 靚太安樂窩 馬國明多次在TVB劇演醫生，最近在劇集《白色強人II》又再穿起醫生袍。濟世為懷的專業形象入型入格的他，更成為某醫療服務公司的香港代言人。 他早前穿上醫生袍為該品牌拍廣告，可說駕輕就熟，提到品牌的一站式醫療服務，馬國明稱︰「可以全面照顧一家需要。我要愛惜自己，才可以愛惜屋企人。」 最新影片推介：洪嘉豪+MC張天賦專訪 撰文 : TOPick柴犬出動 相關文章 【白色強人II】常演強勢角色被誤會惡死難親近 胡定欣：觀眾從沒看到我撒嬌一面【有片】 18:02 2022/08/15 【白色強人II】常演強勢角色被誤會惡死難親近 胡定欣：觀眾從沒看到我撒嬌一面【有片】 【白色強人II】張達倫外闖轉攻影圈 坦言恨攞獎：想5至10年成最佳男配角 19:00 2022/08/19 【白色強人II】張達倫外闖轉攻影圈 坦言恨攞獎：想5至10年成最佳男配角 【白色強人II】劉溫馨坦承被父母催婚 等待遇上Mr. Right展人生新階段 16:54 2022/08/24 【白色強人II】劉溫馨坦承被父母催婚 等待遇上Mr. Right展人生新階段 你可能感興趣 【白色強人II】常演強勢角色被誤會惡死難親近 胡定欣：觀眾從沒看到我撒嬌一面【有片】 18:02 2022/08/15 【白色強人II】常演強勢角色被誤會惡死難親近 胡定欣：觀眾從沒看到我撒嬌一面【有片】 【白色強人II】張達倫外闖轉攻影圈 坦言恨攞獎：想5至10年成最佳男配角 19:00 2022/08/19 【白色強人II】張達倫外闖轉攻影圈 坦言恨攞獎：想5至10年成最佳男配角 【白色強人II】劉溫馨坦承被父母催婚 等待遇上Mr. Right展人生新階段 16:54 2022/08/24 【白色強人II】劉溫馨坦承被父母催婚 等待遇上Mr. Right展人生新階段 馬國明 電視劇 TVB