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【白色強人II】馬國明醫生形象深入民心　拍醫療服務廣告駕輕就熟

娛樂 18:37 2022/08/25

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馬國明多次在TVB劇演醫生，最近在劇集《白色強人II》又再穿起醫生袍。濟世為懷的專業形象入型入格的他，更成為某醫療服務公司的香港代言人。

他早前穿上醫生袍為該品牌拍廣告，可說駕輕就熟，提到品牌的一站式醫療服務，馬國明稱︰「可以全面照顧一家需要。我要愛惜自己，才可以愛惜屋企人。」

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撰文 : TOPick柴犬出動

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