【百物騰貴】本地油價未隨國際油價下調　私家車主捱貴油

▲ 本地油價未隨國際油價下調。（林宇翔攝）

國際油價近月回落，普氏平均價格6月初曾創過去10年高位的近8元，近日回落並跌破6元關；布蘭特原油亦由5個月前高位跌近24%。然而，本港油價未見跟隨，以中石化無鉛汽油為例，扣除折扣及稅項後價格後，過去近3個月最高曾見每升13.18元，最新見12.83元，跌幅僅2.6%。

環境及生態局就回應指，俄烏衝突是油公司今年上調零售價格的主因，並根據現時觀察，本地油價和普氏平均價趨勢大致相若。 香港汽車會會長李耀培分析，本地油價組成複雜，受制於經營成本高企和油稅貴，本地油價難跟隨國際油價回落，香港車主只能捱貴油。

本港以「新加坡無鉛汽油和車用柴油的離岸價（新加坡普氏平均價）」作為國際油價指標，翻查環境局數據，其價格曾於6月初升至近8元，為過去10年高位，惟及後回落，最新已跌破6元。參考消委會油價資訊通，布蘭特原油價格亦由今年3月8日高位的每升6.5元，反覆回落至最新的4.95元，跌幅近24%，可見國際油價普遍從高位回落。

然而，本地油價跌幅依然大幅落後於國際油價跌幅，據環境局數據，今年6月以後，本地無鉛汽油除稅後平均零售價，曾升至過去10年以來高位的每升逾17.5元，昨日回落至約17.3元水平，跌幅輕微。

若以中石化無鉛汽油扣除折扣及稅項後價格為例，6月起最高曾見每升13.18元，最新見12.83元，跌幅僅2.6%。

環境及生態局回覆查詢指，俄烏衝突導致國際燃料價格持續飊升，是油公司今年上調其零售價格的主要原因。紀錄顯示，布蘭特原油七月的平均成交價格較年初上升約三成。局方引述油公司指，營運開支增加，包括地價上升，是入口價與零售價格差距近年擴大的主要原因。

局方又指，香港車用燃油供應，一直按自由市場經濟原則運作，零售價格亦是個別油公司按商業原則釐定。另外，車用燃油零售價取決於多項因素，包括進口價格和經營油站營運成本，如地價、地租、稅項、人工等，不能單憑國際原油價格推斷其變動。局方認為，本地車用燃油的零售價與進口價和普氏平均價的趨勢大致相若。

香港汽車會會長李耀培分析，油價由3大因素組成，包括國際油價、油稅和油公司營運成本，雖然國際油價近日稍見回落，但油稅不變，油站投標價格高企的情況下，本地油價料難有回落空間，香港車主只能捱貴油。

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記者：陳梓蔚