中秋節會否收緊防疫措施？　消息：未來一周情況十分關鍵

▲ 不少市民關注，目前的社交距離措施，9月7日屆滿，之後的中秋佳節，會否迎來新一輪收緊？（經濟日報資料圖片）

本港確診人數再上升，昨日新增8282宗本地個案，距離再次破萬已經不遠，港府近日一再表明，不排除收緊防疫措施。由於現行社交距離措施，將於9月7日屆滿，不少市民關注，到底今年的中秋節，會否重新收緊防疫措施？

多個港府消息都表示，目前並無收緊方案要立刻推行，但強調必須做好兩手準備，以應付疫情變化，形容未來一周情況十分關鍵。

有港府中人坦言，特首李家超上台以來，防疫措施一直在放寬，他早前也表明，會盡全力令防疫措施不要倒退，但作為一個負責任的政府，在確診數字一直上升，快將破萬的情況下，必須密切監察死亡數字、醫療系統承受能力等，並要準備好一旦形勢有變，有何選擇方案。

消息人士透露，政府內部評估目前情況，認為仍有空間毋需立刻收緊措施。但他強調，政府防疫不能只要經濟、不要生命，政府決策必須重視生命。

消息人士續指，政府現時雖然不必立刻出手，但有些活動則可停一停，以免加劇形勢惡化。因此，周日的「香港10公里錦標賽 」、10月的「維港泳」，港府要求人數上限為500人，未有批准這兩項賽事的相關群組聚集申請。

民建聯衞生事務發言人、立法會議員梁熙就認為，政府不宜再收緊現行防疫措施，例如縮減營業時間、人數等，擔心「未殺死病毒，先殺死行業」。

他又坦言，一旦掉頭收緊防疫措施，將重演上屆政府進退失據的情況，甚至影響市民對政府的信心。

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