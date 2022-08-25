【人口販賣】保安局再接獲多2宗港人求助累計41宗　再多3名求助港人安全回港

▲ 穿上防護裝備的入境處人員，協助有關求助港人前往專用入境櫃檯辦理出入境手續。(政府新聞處)

涉及東南亞求職騙案的港人愈來愈多，保安局今日（25日）表示，再多3名港人早前向入境事務處「協助在外香港居民小組」求助後，在外交部駐香港特別行政區特派員公署、中國駐緬甸聯邦共和國大使館、中國駐泰王國大使館、保安局專責小組以及香港駐曼谷經濟貿易辦事處的協助下，今日安全由泰國回港。自保安局專責小組成立以來，合共4名求助人已經在其協調下安全回港，他們均對國家及特區政府的協助，令其能迅速安全回港表示感謝。



發言人呼籲有關的香港居民或其家人應盡快聯絡入境處，他們可以使用為此事專門設立的WhatsApp專線5190 8909，或致電入境處「協助在外香港居民小組」的24小時求助熱線（852）1868、使用「入境處流動應用程式」以網絡數據致電1868熱線或遞交網上求助表格。市民如懷疑受騙，應盡快向警方報案。任何人如知悉或接獲資料指有受害人需要協助，亦應盡快聯絡入境處作出跟進，令相關香港居民能盡快安全回港。

另外，保安局再接獲多2宗港人涉及求職騙案求助，截至昨日(24日)為止求助個案累計增至41宗，其中23名港人已確認安全，當中12人已返港。至於其餘18人，6人仍身處緬甸，12人在柬埔寨，人身自由受到限制。

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記者：蘇文軒