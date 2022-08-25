  • 28°C
香港時間 : 2022826日 (週五) 00:19
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 過敏 濕疹過敏大全 李啟言 MIRROR演唱會 超市大搜查 白色強人II 消委會 痞子殿下 1萬消費券 靚太安樂窩
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【虛假文書】2男警索取與職務無關的案件資料　被控公職人員行為失當罪明日提堂

社會 23:23 2022/08/25

分享：

分享：

熱門 過敏 濕疹過敏大全 李啟言 MIRROR演唱會 超市大搜查 白色強人II 消委會 痞子殿下 1萬消費券 靚太安樂窩

警方去年進行內部調查期間，發現2名男警曾索取與其職務無關的案件資料，以涉嫌「行使虛假文書」罪拘捕2人。警方在本周一(22日)控以2人一項「公職人員行為失當」罪，案件於明日(26日)在觀塘裁判法院提堂。

2名分別40歲及34歲的男警，於2021年11月20日涉嫌被捕，警方今日(25日)指，該2名男警被控合共一項「公職人員行為失當」罪，明日在觀塘裁判法院提堂。消息指被捕2人均來自油尖警區反黑組，為一名警署警長及一名警員。

警方指，非常重視人員的操守，任何人員干犯違法行為，警隊絕不容忍和姑息，定必嚴正處理，進行刑事調查及紀律覆檢。

【獨家優惠】限時搶屈臣氏網店購物滿$450減$50折扣碼：https://topick.hket.com/article/3312966/

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：蘇文軒

 

觀塘 警務處 罪案

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【網絡欺凌】天水圍18歲少女遭網暴直播輕生　家人冀中港兩地司法還公道
18:19 2022/08/24
【網絡欺凌】天水圍18歲少女遭網暴直播輕生　家人冀中港兩地司法還公道
【腦出血】17歲女頭痛躺床休息不省人事　送院證腦出血留醫5日離世
17:50 2022/08/25
【腦出血】17歲女頭痛躺床休息不省人事　送院證腦出血留醫5日離世
【食用安全】越南即食麵被驗出一級致癌物　專家：長期接觸有患血癌乳癌風險
09:36 2022/08/25
【食用安全】越南即食麵被驗出一級致癌物　專家：長期接觸有患血癌乳癌風險