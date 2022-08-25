【虛假文書】2男警索取與職務無關的案件資料　被控公職人員行為失當罪明日提堂

警方去年進行內部調查期間，發現2名男警曾索取與其職務無關的案件資料，以涉嫌「行使虛假文書」罪拘捕2人。警方在本周一(22日)控以2人一項「公職人員行為失當」罪，案件於明日(26日)在觀塘裁判法院提堂。

2名分別40歲及34歲的男警，於2021年11月20日涉嫌被捕，警方今日(25日)指，該2名男警被控合共一項「公職人員行為失當」罪，明日在觀塘裁判法院提堂。消息指被捕2人均來自油尖警區反黑組，為一名警署警長及一名警員。

警方指，非常重視人員的操守，任何人員干犯違法行為，警隊絕不容忍和姑息，定必嚴正處理，進行刑事調查及紀律覆檢。

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記者：蘇文軒