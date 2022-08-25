【強制檢測】43幢住宅納強檢　維港．星岸、將軍澳新寶城上榜

▲ 43幢住宅納強檢，將軍澳新寶城上榜。資料圖片

政府引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》下的強制檢測公告刊憲，要求於8月19日至8月25日期間，曾身處43個指明地方超過兩小時的人士接受新冠病毒核酸檢測，有關市民須在8月26日或27日進行檢測。

因應多宗陽性檢測個案，有35幢住宅被納入強制檢測公告。另外，因應採集到檢測呈陽性的污水樣本，有8幢住宅被納入強制檢測公告。檢測公告詳情即看：【下一頁】

出現多宗陽性檢測個案的大廈：

香港仔景惠花園 2 座

北角富澤花園富嘉閣

北角栢景臺 1 座

筲箕灣愛東邨愛澤樓

柴灣小西灣邨瑞泰樓

油塘高俊苑俊溢閣

藍田平田邨平真樓

觀塘安泰邨盛泰樓

九龍灣德福花園 T2 座

牛池灣彩雲一邨景新樓

牛池灣威豪花園 2 座

慈雲山慈樂邨樂信樓

鑽石山悅庭軒 2 座

九龍城啟朗苑啟逸閣

紅磡維港．星岸 5 座

深水埗富昌邨富旺樓

將軍澳清水灣半島 5 座

將軍澳新寶城 3 座

將軍澳尚德邨尚信樓

大圍美田邨美樂樓

沙田愉翠苑愉居閣

馬鞍山錦英苑錦強閣

大埔富善邨善群樓

粉嶺榮輝中心 4 座

水清河邨清譽樓及清譽樓附翼

葵涌大窩口邨富平樓

葵涌石籬二邨石偉樓

葵涌芊紅居 2 座

葵涌葵興邨興逸樓

青衣長安邨安海樓

屯門山景邨景麗樓

屯門建生邨裕生樓

屯門翠寧花園 2 座

天水圍嘉湖山莊樂湖居 12座

東涌映灣園賞濤軒 3 座

污水樣本檢測呈陽性的地點：

筲箕灣耀東邨耀富樓

柴灣茵翠苑茵榮閣

柴灣樂軒臺 2 座

柴灣宏德居德禧樓

黃大仙翠竹花園 3 座

黃大仙翠竹花園 2 座

天水圍天恩邨恩穗樓

天水圍俊宏軒 8 座

政府派發電子消費券 一文看清最新商場商戶優惠：https://bit.ly/3xdMkJc

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯 李志強