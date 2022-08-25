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【強制檢測】43幢住宅納強檢　維港．星岸、將軍澳新寶城上榜

社會 23:47 2022/08/25

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43幢住宅納強檢，將軍澳新寶城上榜。資料圖片

政府引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》下的強制檢測公告刊憲，要求於8月19日至8月25日期間，曾身處43個指明地方超過兩小時的人士接受新冠病毒核酸檢測，有關市民須在8月26日或27日進行檢測。

因應多宗陽性檢測個案，有35幢住宅被納入強制檢測公告。另外，因應採集到檢測呈陽性的污水樣本，有8幢住宅被納入強制檢測公告。檢測公告詳情即看：【下一頁】

出現多宗陽性檢測個案的大廈：

  • 香港仔景惠花園 2 座
  • 北角富澤花園富嘉閣
  • 北角栢景臺 1 座
  • 筲箕灣愛東邨愛澤樓
  • 柴灣小西灣邨瑞泰樓
  • 油塘高俊苑俊溢閣
  • 藍田平田邨平真樓
  • 觀塘安泰邨盛泰樓
  • 九龍灣德福花園 T2 座
  • 牛池灣彩雲一邨景新樓
  • 牛池灣威豪花園 2 座
  • 慈雲山慈樂邨樂信樓
  • 鑽石山悅庭軒 2 座
  • 九龍城啟朗苑啟逸閣
  • 紅磡維港．星岸 5 座
  • 深水埗富昌邨富旺樓
  • 將軍澳清水灣半島 5 座
  • 將軍澳新寶城 3 座
  • 將軍澳尚德邨尚信樓
  • 大圍美田邨美樂樓
  • 沙田愉翠苑愉居閣
  • 馬鞍山錦英苑錦強閣
  • 大埔富善邨善群樓
  • 粉嶺榮輝中心 4 座
  • 水清河邨清譽樓及清譽樓附翼
  • 葵涌大窩口邨富平樓
  • 葵涌石籬二邨石偉樓
  • 葵涌芊紅居 2 座
  • 葵涌葵興邨興逸樓
  • 青衣長安邨安海樓
  • 屯門山景邨景麗樓
  • 屯門建生邨裕生樓
  • 屯門翠寧花園 2 座
  • 天水圍嘉湖山莊樂湖居 12座
  • 東涌映灣園賞濤軒 3 座

污水樣本檢測呈陽性的地點：

  • 筲箕灣耀東邨耀富樓
  • 柴灣茵翠苑茵榮閣
  • 柴灣樂軒臺 2 座
  • 柴灣宏德居德禧樓
  • 黃大仙翠竹花園 3 座
  • 黃大仙翠竹花園 2 座
  • 天水圍天恩邨恩穗樓
  • 天水圍俊宏軒 8 座

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責任編輯　李志強

 

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