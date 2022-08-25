【強制檢測】43幢住宅納強檢 維港．星岸、將軍澳新寶城上榜
社會 23:47 2022/08/25
政府引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》下的強制檢測公告刊憲，要求於8月19日至8月25日期間，曾身處43個指明地方超過兩小時的人士接受新冠病毒核酸檢測，有關市民須在8月26日或27日進行檢測。
因應多宗陽性檢測個案，有35幢住宅被納入強制檢測公告。另外，因應採集到檢測呈陽性的污水樣本，有8幢住宅被納入強制檢測公告。檢測公告詳情即看：【下一頁】
出現多宗陽性檢測個案的大廈：
- 香港仔景惠花園 2 座
- 北角富澤花園富嘉閣
- 北角栢景臺 1 座
- 筲箕灣愛東邨愛澤樓
- 柴灣小西灣邨瑞泰樓
- 油塘高俊苑俊溢閣
- 藍田平田邨平真樓
- 觀塘安泰邨盛泰樓
- 九龍灣德福花園 T2 座
- 牛池灣彩雲一邨景新樓
- 牛池灣威豪花園 2 座
- 慈雲山慈樂邨樂信樓
- 鑽石山悅庭軒 2 座
- 九龍城啟朗苑啟逸閣
- 紅磡維港．星岸 5 座
- 深水埗富昌邨富旺樓
- 將軍澳清水灣半島 5 座
- 將軍澳新寶城 3 座
- 將軍澳尚德邨尚信樓
- 大圍美田邨美樂樓
- 沙田愉翠苑愉居閣
- 馬鞍山錦英苑錦強閣
- 大埔富善邨善群樓
- 粉嶺榮輝中心 4 座
- 水清河邨清譽樓及清譽樓附翼
- 葵涌大窩口邨富平樓
- 葵涌石籬二邨石偉樓
- 葵涌芊紅居 2 座
- 葵涌葵興邨興逸樓
- 青衣長安邨安海樓
- 屯門山景邨景麗樓
- 屯門建生邨裕生樓
- 屯門翠寧花園 2 座
- 天水圍嘉湖山莊樂湖居 12座
- 東涌映灣園賞濤軒 3 座
污水樣本檢測呈陽性的地點：
- 筲箕灣耀東邨耀富樓
- 柴灣茵翠苑茵榮閣
- 柴灣樂軒臺 2 座
- 柴灣宏德居德禧樓
- 黃大仙翠竹花園 3 座
- 黃大仙翠竹花園 2 座
- 天水圍天恩邨恩穗樓
- 天水圍俊宏軒 8 座
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責任編輯 李志強