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【打擊毒品】警慈雲山檢值1.6萬元疑冰毒　49歲男涉販運危險藥物被捕

社會 09:09 2022/08/26

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（警方提供）

慈雲山一名男子涉嫌「販運危險藥物」被捕。

將軍澳警區特別職務隊人員昨日（25日）晚上於慈雲山一帶進行打擊毒品行動，在慈樂邨外發現一名男子形迹可疑，遂上前截查。人員在其身上檢獲約28.5克懷疑「冰」毒，市值約16000元。

經初步調查後，該名49歲男子涉嫌「販運危險藥物」被捕，現正被扣留調查。案件交由將軍澳警區特別職務隊跟進。

警方提醒市民，販運危險藥物屬嚴重罪行，根據香港法例第134章《危險藥物條例》，一經定罪，最高可判處罰款500萬元及終身監禁。警方強調對所有毒品活動零容忍，市民切勿以身試法。

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責任編輯：余思嵐

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