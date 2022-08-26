【婚變傳聞】疑放料4年前與王浩信提離婚　陳自瑤激嬲高層新劇由馮盈盈頂上

陳自瑤（Yoyo）與王浩信於2011年結婚，自2018年起已開始有「7年之養」，屢度傳出離婚的消息，上星期再傳出二人早已向法庭申請離婚，雖然他們再度否認事件，但今日就著他們的婚姻又有新的說法。

有報導指Yoyo與王浩信早於4年前已經離婚，但礙於當時男方如日中天，為免影響形象，公司下令要求他們就離婚一事封口。

近日再次爆出離婚報道，有指是Yoyo刻意向傳媒放料，此舉更激嬲公司高層，本由Yoyo擔演的新劇《她不是你》（暫名）將改由「解凍」的馮盈盈（FYY）接演。

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單方面申請離婚

繼上星期傳出Yoyo與王浩信已離婚、二人分別澄清傳聞後，今日再有報導爆料，講到早於4年前，結婚7年的他們面臨「7年之癢」，女方提出離婚。但由於當時男方事業處於上升期，手上有多個代言廣告，公司為怕離婚影響形象，下令要求二人封口。

據知當時Yoyo堅決與王浩信分開，在4年前已經單方面申請離婚。在法例上，只要夫妻連續分居兩年，即毋須配偶同意，便可單方面向法庭申請離婚。

報道指，過去4年來二人分居上下層來掩人耳目，對外則避談婚姻狀況。

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全心投入事業

婚後專心照顧家庭的Yoyo，在確認離婚後的這兩年全心投入事業，成功在今年初舉行的台慶中奪得「最佳女配角」，入行20年的她更成功「升呢」做女一，接拍新劇《婚後事》。

本來將會再度擔正，與丁子朗開拍新劇《妳不是她》（暫名），但有傳因為更多的離婚內幕傳出，高層不滿懷疑是Yoyo「放料」，決定臨時易角，新劇踢走Yoyo。

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馮盈盈解凍

FYY自《智能愛人》後未有再接新劇，有傳她因為拒絕北上發展、背著公司自組生意推NFT等多宗罪名而被「雪藏」。

已經一年沒有拍劇的馮盈盈，將「解凍」接演《妳不是她》頂替Yoyo的角色，不過劇集監督徐正康否認換角一事，他指新劇是輕鬆愛情故事，非常適合FYY接演。徐正康坦言構思初期有考慮過Yoyo，但並非由她飾演女一。

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舊片惹討論

TVB昨日（25日）於抖音上載一段《思家大戰》的影片，主持人李思捷問到：「有甚麼原因令一個男人願意安定下來。」與吳若希玩搶答的Yoyo表示：「真心鍾意、真愛。」

雖然Yoyo搶答成功，卻被網民認為答案太不真實，面對近日的離婚傳聞，更有人謂：「這問題太難為了。」

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