【新冠肺炎】梁子超：料單日確診下周破萬宗　若重新感染比例上升或出現更多個案

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本港疫情大反彈，昨日（25日）最新疫情數字單日新增8,000宗確診個案。呼吸系統專科醫生梁子超今日表示，預料下周單日確診將會突破1萬宗，如果重新感染比例有上升，有機會出現更多個案，疫情趨勢就不容樂觀。

呼吸系統專科醫生梁子接受電台訪問時指，由於感染BA.5變異病毒株比例急速上升，預料下周內單日確診將會突破1萬宗，若二次感染比率維持在約2%，單日病例就有機會維持在1萬多宗後回落，若重新感染比例持續上升，醫療系統將面臨巨大壓力，呼籲市民減少聚會。

要小心看看BA.5裡面有多少是以前感染過，如果比率仍維持1-2%，證明BA.5無論是免疫逃逸或是因群體免疫衰退，都未必真的會構成太大問題，在這個情形，一萬多宗有機會回落。但如果重新感染比例不斷上升，大家要小心，可能會衝高到較高的低的五位數

他又稱，目前有必要減慢病毒在社區傳播，市民要減少跨家庭活動，高危人士盡快接種疫苗，現時染疫住院長者，八成是80歲以上，當中三成一劑新冠疫苗未打，而染疫住院兒童，逾半是3歲以下，不足一成曾接種疫苗。

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責任編輯：余思嵐