銀髮市場潛力無限 推動「齡活商場」達三贏

在不少人心目中，打機、玩滑板都是年輕人的活動，但隨着時代進步，年長人士的健康及經濟狀況、教育水平有所提升，生活亦愈來愈多元化，這些潮流玩意不再是年輕人專利，正如以下四位「潮老」，他們打破年齡的框架，突破自我，玩轉人生下半場，讓自己的生活變得更豐富更有樂趣，並希望向大眾推廣長者及年齡友善訊息，宣揚「活到老、學到老、玩到老」的精神，共建一個「齡活」城市。



大家可能認為長者的嗜好多為唱粵曲、晨運、下棋等較靜態的活動，但這四位「潮老」就現身說法，告訴大家現今的年長人士多才多藝，興趣五花八門，也能跟上潮流。他們亦異口同聲表示喜愛打扮，閒時愛逛街，各區商場更是他們的「蒲點」之一。商場結合購物、休閒、文化、餐飲和娛樂於一體，如在場內推動「齡活」措施，創建一個年齡友善的環境，不僅能照顧長者及不同年齡人士的需要，吸引人流，也能鼓勵長者積極投入社交及經濟活動，促進跨代交流，成就商場、商戶與市民三贏的效益。



年齡非限制 心態取決一切



四位「潮老」分別是本地「銀齡電競隊」成員Carrie、Rosa 和Kitty，以及「不老板仔」Peter，他們一致認為心態決定一切，別讓年齡限制自己的無限可能。作為由香港賽馬會慈善信託基金主導策劃及捐助的「賽馬會齡活城市計劃」的「齡活大使」，Carrie認為年齡從不是學習障礙。

而活潑好動的Rosa直言她之所以好學不倦，全因想追上潮流。

最初對打機沒好感的Kitty，在接觸電子遊戲後不但明白箇中樂趣，更消除了與子女間的代溝︰「我曾經為子女只顧打機不學習而生氣，甚至把整部遊戲機都扔壞了。接觸電競後，終於明白他們沉醉其中的因由，原來打機真的不能『暫停』。」



今年63歲的「不老板仔」Peter則表示，只要有能力都要繼續堅持自己喜歡做的事，不用介意其他人的目光。

四位「潮老」完美示範如何拋開年齡的界限，追求自己的興趣，展開豐盛的第二人生，亦提醒大家要為自己而活。



銀髮族消費力強 冀添「齡活」設施及服務



全球各國不少數據顯示銀髮族的消費力不遜於年輕人。四位「潮老」平日也愛逛商場消費購物，吃喝玩樂時也不忘打扮一番，足見年長人士亦能趕上潮流，展現出對生活質素與品味的追求。作爲「賽馬會齡活城市計劃」的「齡活大使」Carrie不但鼓勵同齡人士多參與社區活動，更積極協助宣揚何謂「長者及年齡友善城市」，亦時刻留意社區的環境及措施是否「齡活」。她表示：「我特別注重社區的無障礙設計、交通路綫、商場環境配套等是否符合『長者及年齡友善城市』八大範疇的元素。」

▲ 別以為喜愛打機就一定是足不出戶的御宅族，（左起）Kitty、計劃的「齡活大使」Carrie及Rosa三人愛美又貪玩，吃喝玩樂也不忘打扮一番，力證長者亦能趕上潮流，展現出對生活質素及品味的追求。

對於社區的硬件配套，四位不約而同地反映尚有很大的進步空間，比如公共交通工具的指示牌不足夠及不太清晰，建議可放大指示牌中的字體及加上清晰的符號標示，使其「圖文並茂」；在商場等與日常生活息息相關的設施附近，宜設交通站點，方便行動不便人士或獨行長者；就商場而言，建議增加休憩座位予有需要人士使用；通道宜擴闊，方便輪椅人士通過；上落扶手電梯應設於同一位置，減少步行距離，梯級間距亦應縮少，照顧長者及小朋友的需要。

▲ 計劃的「齡活大使」Carrie特別注重社區的無障礙設計、交通路綫及商場環境配套等是否符合「長者及年齡友善城市」八大範疇的元素。

Kitty表示雖然不少社區設施的「齡活」程度有待改善，但也要一讚現時很多商場或社區長者中心均會舉辦適合不同年齡人士參加的免費活動、興趣班及課程，惠及更多年長人士。而Peter則希望香港的商場可以做到長幼共融，他說︰「可參考外國的例子，例如在私人或公共地方設置適合年長人士的休憩空間和設施。另外，也可以增設一些幾近消失的懷舊玩意如康樂棋，讓年輕人和長者都可以一同玩樂。」

▲ Peter雖已年過60，但踏上滑板依然靈活自如，在斜台下板（Drop-ins）也非常流暢。

一個長者及年齡友善城市並非只是便利長者，而是友待、惠及不同年齡人士的需要。唯有各界不同持分者積極參與及支持，才能達至真正的社會共融，建立「齡活」文化及環境。



《齡活商場約章》 締造年齡友善環境及體驗



為推動更多商場實踐長者及年齡友善措施及服務，同時提升大眾的關注，一起推動「齡活」城市風氣，「賽馬會齡活城市計劃」推出《齡活商場約章》，以「齡活共融 締造年齡友善環境及體驗」為主題，鼓勵商場充份考慮不同年齡訪客的需要，為長者及所有人士提供方便和無障礙的環境，結合優質專業的服務，建立一個年齡友善的空間。

▲ 賽馬會齡活城市計劃《齡活商場約章》

《齡活商場約章》



• 現正接受報名，所有本港商場均可申請參加

• 約章設有「環境」及「措施」兩大範疇，合共10個準則

• 參加商場必須承諾已於／將於兩個範疇中，各實踐最少兩項準則即符合參加資格

報名及詳情： www.jcafc.hk/shoppingmalls

截止報名：2022年9月30日

（特刊）