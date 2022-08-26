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【巴士重組】城巴開辦E21B及E21D號線東涌往返旺角　多線設有雙向分段收費

社會 10:30 2022/08/26

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東涌巴士重組。(資料圖片)

城巴再有巴士服務重組，下周一（29日）起開辦E21B和E21D號線，並在同日起調整E21和E21A線的服務時間配合。另外E11S、E21B、E21X和E21D號線亦將設有雙向分段收費。

詳情如下

  • E21B號線（東涌逸東邨往返愛民邨）

途經東涌市中心、不經東涌北

東涌逸東邨開出：每日05:40至13:50

何文田愛民邨開出：每日16:00至23:50

  • E21D（機場博覽館往返大角咀維港灣）

途經東涌北、不經東涌市中心

機場博覽館開出：每日05:30至13:50

大角咀維港灣開出：每日16:10至00:00

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責任編輯：余思嵐

 

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