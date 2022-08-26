應科院暑假實習計劃圓滿結束　海內外尖子實戰香港科研　冀學成後貢獻香港創科

▲ 應科院舉辦為期8周的暑期實習計劃上周五（19日）完滿結束，有參與學生分享，希望日後留港進修，貢獻本地創科發展。

「無創科、無未來」，為培育新一代本地創科人才，香港應用科技研究院（下稱應科院）舉辦暑期實習計劃，今年招募了來自英國、美國及加拿大頂尖學府的學生，參與機構的科研工作，並透過參觀多間本地大型創科公司，讓學生了解業界運作及前景。計劃上周五（19日）圓滿結束，有參加者坦言實習後萌生轉科念頭，亦有本地大學生冀留港進修，貢獻本地創科發展。應科院行政總裁葉成輝博士期望：「同學們學有所成後，將來能為香港的科技發展而努力。」

▲ 活動中安排了多個業界重量級人物進行多場講座，講到他們的成功之道及行業動向。

廣納尖子參與計劃 實戰與交流並行



應科院今年向全球28所學府招募學生，加入「本科生暑期實習計劃」及「金融科技未來領袖學院」實習計劃。約50名尖子在2,400多份申請中脫穎而出，實習生除了本地5所大學的學生外，超過一半來自英、美、加著名學府，包括美國的麻省理工大學、哈佛大學和芝加哥大學等，以及英國的倫敦大學學院、劍橋大學與牛津大學等。芸芸學生當中，有首次來港的外籍尖子，也有在IB 國際文憑考試中取得近滿分的學生。

▲ 除了忙碌的工作外，亦舉行運動會，亦科學園的跑步徑一同跑馬拉松。

今年度實習內容「大革新」，學生不但獲派到不同研發部門「實戰」工作，了解香港科研生態，應科院亦為他們安排多個講座，邀請本港大型企業、機構靈魂人物，以及專業學者分享心得。他們更有機會參觀中銀香港、中國人壽（海外）、香港金融管理局及IBM等機構，親身了解香港創科行業實況。



金融科技大有可為 萌轉修創科念頭



何善雯（Belle）正於美國加州大學洛杉磯分校修讀政治系一年級，是次回港參加「金融科技未來領袖學院」實習計劃。她說香港金融產業發達，又指業界應用金融科技時特別注重安全，致力保障客戶資料，相信相關領域大有可為。

▲ 正於美國加州大學洛杉磯分校修讀政治系一年級的何善雯，實習後打算轉系主攻數據科學。

實習期間，她被派往參與利用機器學習偵測網絡攻擊的研發工作，過程獲益良多，更打算轉系主攻數據科學：「我對這方面一直有興趣，但中學時修讀文科，沒有相關背景，亦不懂得如何編程，原以為無法應付。經過這次實習，我發現只要願意學習、願意發問，以及學習速度快才是最重要。因為科技日新月異，只要有學習能力即可。」Belle直言，現階段決定畢業後會否返港就業言之尚早，但認為香港機遇處處，政府亦樂意投放資源，支援創科發展。

▲ 榮承信看好金融科技的發展前景，實習後打算副修與數據相關科目。

現正就讀美國芝加哥大學經濟學及法學預科的榮承信（Peter），也看好金融科技的發展前景，認為金融科技與銀行業息息相關：「相信創科和金融科技能有助銀行業發展。」生於銀行世家的他更表示，實習後打算副修與數據相關的科目。



親身感受創科助人 冀畢業後入行



香港大學應用人工智能三年級生張浩霆（Toby），以及劍橋大學化學工程二年級生鄒采頤（Cherie）則參加「本科生暑期實習計劃」，他們被安排到與應科院合作的私人學習機構貝智人工智能（Bridge AI）實習。該機構運用應科院的人工智能（AI）及物聯網感測（IOT）技術的科研成果，配合專業教育者的課程，改善有特殊教育需要（SEN）學生的學習問題。

▲ 鄒采頤表示，透過這次實習認識到應科院的科技，如何「落地」幫助SEN小朋友。

Cherie分享，利用科技取代人手記錄資料，可以獲取更多、更全面的數據，不但操作上較便捷，亦有助日後發展其他相關技術：「這次實習認識到應科院的科技，如何『落地』幫助SEN小朋友。」她續指，自己去年曾到金融機構實習，認為不太合適，這次實習親身感受到科學助人並非空談，加深了留在創新科技產業發展的想法。

▲ 張浩霆希望，港府可以增加資助學生修讀研究院課程的名額，減輕學生負擔。

Toby亦分享，實習過程中認識到很多業內人士：「原來香港有那麼多對創科、對科技有熱誠的人，他們花很多時間及心機去研發項目，很感動！」他提到，港府目前有計劃資助學生修讀研究院課程，故畢業後打算留港進修，貢獻本地創科發展：「剛畢業的大學生未必有足夠資金讀碩士，這些計劃可減輕負擔，但名額不多，希望當局可以考慮增加名額。」

▲ 應科院行政總裁葉成輝博士期望，應科院為香港帶來創新科技研發外，也要培育新一代本地創科人員，讓香港業界越見蓬勃。

葉成輝博士表示：「應科院除了為香港帶來創新科技研發外，培育新一代的本地創科人員，讓香港業界愈見蓬勃同樣重要。」應科院除了暑期實習計劃，同時亦積極尋求與大灣區內地重點大學，以及當地的本港大學分校和研究院開展合作。應科院將於內地舉行招聘，及為駐香港員工提供調往內地總部工作的機會，並透過在大灣區與大學和研究院合作，吸納其碩士及博士生參與研發，培育國際人才。他希望，日後能讓創科成為學生未來出路的其中一個選擇。



(特約)