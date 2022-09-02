【開學準備】開學季助孩子收心　6個家居小遊戲增強專注力

▲ 6個家居小遊戲助孩子增強專注力。

今年短暫的暑假尚有不足一星期就完結，小朋友要準備開學，要讀書專心、學習得心應手，就要提升他們的專注力。台灣兒童職業治療機構「職茁」在Instagram撰文，分享以遊戲提升專注力的方法，父母只需抽出時間，陪伴子女玩耍，便可達到此效果。

專注力可以簡單分為5大種類，包括集中性專注力、持續性專注力、選擇性專注力、交替性專注力及分散型專注力，本文將會詳述如何提升孩子的集中性和持續性專注力。

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集中性專注力

這是最基礎的專注力，接收環境訊息，將焦點放在一個特定目標的能力，例如看見遠處閃爍燈光時目光被吸引、被老師點名時舉手應答、聞到臭味時尋找味道來源等，這是投入一項活動或任務的先備條件。

當孩子對外界刺激不以為意、反應遲鈍；時常分心，難以專注單一活動；情緒較敏感、容易躁動，就是集中性專注力出現問題的表現。家長可以透過以下3個居家遊戲幫助孩子改善，包括「執書包大作戰」、「瘋狂對對碰」、「123紅綠燈」。

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持續性專注力

「持續性專注力」就是維持一段時間專注投入在任務當中的能力，隨著年齡增長，孩子可以維持專注力的時間愈長，2歲孩子大約可以維持4至6分鐘、4歲增至8至12分鐘、6歲可維持12至18分鐘、8歲則可維持16至24分鐘左右。

專注的時間長度也與當下環境、指令明確度、任務困難程度等相關。不過，若孩子常常無法完成一項活動、活動或遊戲轉換速度很快、只完成指令的一部分、規劃活動有困難等，家長就要留意孩子是否出現問題。

家長亦可透過以下3個居家遊戲，幫助孩子持續將專注力放在同一個刺激上，包括幫忙處理食材、親子共讀、砌拼圖。

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文章內容獲「職茁」授權轉載。

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責任編輯︰林愛娜