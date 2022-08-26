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【新冠肺炎】確診乘客用APP叫的士　加$100貼士司機極速接單

健康 10:49 2022/08/26

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有確診者以叫車APP，召的士由港安醫院前往太古城。

新冠肺炎疫情持續，本港昨日（25日）新增8,579宗確診個案，情況反覆。有的士司機日前就在網上分享，指有確診者以叫車APP，召的士由港安醫院前往太古城，並表明身分是「新冠陽性」確診人士，願意另加100元小費，要求全程開車窗。訂單引來的士界同業廣為討論，有人直指是「搏命錢」。

最新影片：

據Facebook群組「的士司機資訊網 Taxi」，有網民周日（21日）發帖，上載一張叫車APP訂單截圖，其中一個訂單是要求由港安醫院前往太古城東山閣，乘客並表明是「新冠陽性」確診者，可多付100元小費，全程開車窗。

有網民上載一張叫車APP訂單截圖，乘客表明是「新冠陽性」確診者。（圖片來源：Facebook群組「的士司機資訊網 Taxi」）

發帖者指，相關訂單很快就被接下來，因此笑問：「尋晚邊位師兄咁手快撳咗港安去太古城果張？」並標註了「100貼士」、「新冠陽性」、「開窗」。

帖文引來網民議論紛紛，有網民直指這筆是「博（搏）命錢」，也有人估計司機願意接單，很大機會是之前曾染疫並已痊癒。點擊睇更多網民留言：

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責任編輯：羅嘉欣

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