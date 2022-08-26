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【內地開學】國泰港航助內地港生開學7航班　今日截止報名【附詳情】

社會 10:37 2022/08/26

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國泰港航助內地港生開學7航班，今日截止報名。（資料圖片）

開學在即，教育局本周三（23日）公布，協助本港學生入境內地，以入讀高等院校的便利措施，包括廣東省當局已將香港學生納入粵港陸路口岸「人文關懷通道」，增加港生獲得前往深圳或珠海名額的機會等，安排公布2日內，當局已收到504宗申請，詳情即看【下一頁】。國泰航空及香港航空響應計劃， 將於8月下旬開始，加設5班前往內地航班，香港航空亦已加設2班航空，並優先向學生開啟訂票通道，讓他們如期開學。

香港航空宣布加開8月29日往南京的HX216及9月6日往杭州的HX112。國泰航空亦表示，積極響應特區政府有關安排，在中央政府及各地方政府的支持下，特別加開前往北京、武漢、廈門、杭州的航班，優先為學生開通特別訂票通道，全力配合他們如期赴內地開啟新學期。具體航班安排如下：

  • 8月27日：CX390 （香港-北京）
  • 8月30日：CX924（香港-武漢）、CX978 (香港-廈門)
  • 9月6日： CX978（香港-廈門）
  • 9月12日：CX958（香港-杭州）

有需要的學生需要於今日（26日）前，通過電子表格（eform.one.gov.hk/form/edb040/tc/）填寫資料並上傳有關文件。收到申請後會有相關負責人通過電郵聯絡每位同學，告知行程安排。

公司提醒，學生申請成功後需要隨時查閱電郵，以免遺漏重要信息，並預先作好出行的準備，有關詳情可查閲政府新聞公報

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記者：陳麗娜

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