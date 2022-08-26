【正能量】天生缺陷截肢不向命運低頭　獨腳女生港大畢業成創業強人

▲ 天生缺陷截肢不向命運低頭，獨腳女生港大畢業成創業強人 。

歌詞「命運是對手永不低頭，從來沒抱怨半句不去問理由 」短短兩句歌詞，可說是蘇慈悅的人生寫照，天生獨腳的她沒有因自身缺憾，抱怨上天不公，旁人以為她或許會輸在起跑線，但憑藉小妮子自身的勤奮、母親的肯定及友人的鼓勵，她卻屢屢突破自己，不但考獲8級鋼琴證書、練成一分鐘能打百字，其後更以優異成績港大畢業。

當你已為此感驚訝時，她卻沒有停留，而是繼續敢於挑戰，大學畢業後獨自拖著殘障身驅周遊列國做了一年背包客、回港後又屢次創業，最終成就一套非常精彩的獨腳戲人生。

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成長的自卑

回望過去，蘇慈悅的人生一直走來都不易。自出世開始因右腿發育不健全而被醫生截肢，記憶中3歲便開始與義肢為伴；去到中學時，已經超過5公斤重的義肢，更令當時每天需要於學校上上落落行樓梯的她汗流浹背，回家後將義肢拆開時，成肚更是滿滿刮痕。儘管日子如此艱辛，但她坦言因為自卑，希望遮掩自己單腳的事實，她從不敢有捨棄義肢的念頭，更不敢向他人披露真相。年少的她終日所想的便是希望旁人察覺不到她的異況，將她與常人一樣看待。

「為了圓謊，只好繼續說謊；為了忍藏，只好將自己收得更深藏。」為避免同學多問，慈悅自小便意識到人與人之間保留一定距離；為免「穿煲」，穿上身上的服飾，亦近乎一式一樣，不是寬身長裙便是闊褲；為免他人笑自己行得怪，她便甚少外出，將活動範圍收窄至校園及屋企。她事後回想，那時自以為保護自己的舉動，其實只會令自己愈來愈「摺」。

頭嗰20年，覺得自己冇選擇，冇希望，一生都要留喺屋企，好似監獄咁。

母親的肯定

問及母親會否因她的殘疾，而從小對她呵護備至? 蘇慈悅笑言剛剛相反，母親由小至大，都對只有一條腿的女兒能力相當信任，從不覺得她較其他人遜色。因此，母親對女兒的要求絕對不遜於現在所謂的「虎媽」，除了要求每天必定要熟讀課本知識，又讓女兒學彈琴及在家練打字，未到中五時慈悅便已考獲八級鋼琴證書及練成一分鐘能打百字的技能，令旁人見狀亦為之側目。

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她指，那時自己雖然長期在家，但其實每一天日程都被母親排得滿滿，母親亦從不容許自己話「做唔到」。嚴母下出高徒，或許受母親的影響，成就了慈悅日後遇強愈強的人生態度。

嗰陣會覺得佢好刻薄，但現在回想，其實佢係想訓練我獨立，始終佢唔可以陪我一世，所以至會由小到大對我要求咁多！在我母親眼中，殘疾並不是避世的借口，所以她一直堅持我要入讀正常學校，仲要求自己兼職搵零用。

人生轉截點

以優異成功入讀香港大學的慈悅，不久亦在校園內遇上了一位令她茅塞頓開的同學，人生從此開掛，由一名長期「摺」在家中的宅女搖身一變成為熱愛陽光好動的少女。她至今仍對當日朋友的一番說話非常難忘:

你以為義肢可以令你看似正常人咁，但其實你行起路時，你知唔知D人都係覺得你怪，與其係咁，點解仲要在乎? 點解唔做番自己?

一言驚醒夢中人！從此，她捨棄了相伴多年的義肢，徹底地向外界呈現只有一條腿的自己，不再懼怕別人目光。蘇慈悅指因為不需再遮掩，自己的世界亦大了許多，以衣著為例，現在的她不止會照著短裙，高跟鞋，即使是泳裝，她亦會照著無誤；以往沒有想過去的地方，如沙灘，她為了補償童年，扔掉義肢的初期更是「個個星期去不同沙灘游水」。

大學畢業之後，慈悅更愈來愈大膽，沒有像其他畢業生心急尋找工作，反而率性出走，去世界各地當了一年背包客，滑雪、馬拉松、潛水，統統難不到她，因為相信自己力量，即使偏遠山區，她亦無懼長途跋涉去當地做義工。

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有感自己童年曾錯過了不少快樂，她不再甘於平淡，於是回港之後，她便決定創業，先後創辦了網上興趣平台市集「Hosbby」及為客人製造數碼化藝術品的「ARTBAT LIVE LIMITED」科技公司。她指十分希望自己創立的公司，可以發揮每一個人的才華。

最後，人生的道路上，慈悅指或許一般人會認為她行的路會比其他人困難，但她卻覺得，行得慢行得怪都不是問題，最緊要是接受自己，這樣才可以開心地走下去屬於自己的人生軌道。

自己一接受自己，其實人地接唔接受自己都唔緊要，記得呢個就係我。

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記者：容惠玲