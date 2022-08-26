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【兩性關係】嫌前度重視朋友多於自己 港女愛上有婦之夫怨感情路崎嶇

親子 13:18 2022/08/26

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幸福的荒謬之處，是你感到被愛，但對方卻是一個你不該愛的人。

幸福的荒謬之處，是你感到被愛，但對方卻是一個你不該愛的人。「我以前的男友，大方豪爽、率性隨意，願意為朋友付出，但我們的感情只維持了半年就分手，因為我覺得他重視朋友多於重視我，他則覺得我挑剔和要求高，令他有被約束的感覺。其實他為人不錯，但我覺得他對我不夠體貼，對我重視程度不夠。要求男友將自己放在第一位，是個合理要求，是嗎？」她說。

未及回應她的問題，她就向我提及第二段戀情︰「9個月前我認識了他，雖然認識不久就上了床，但我絲毫不覺得他是因為想跟我上床而對我好。我們相處時很投契、很舒服，最重要的是他對我很體貼，前度做不到的，他完全做到。」她頓了一會說︰「但我們的關係未必會長久。」

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認為前度對她不夠好，所以半年就分手；現任對她很好，為何覺得感情不會持久？

「他已結婚，而且有一個3歲兒子。」原來不是她不想擁有這段關係，而是這段關係本來就不屬於她。

男女間的吸引力有兩類︰第一類在床上，是一種原始衝動的滿足；第二類在床下，是一種窩心感覺的體會。

「你似乎也很清楚，吸引你的不是這段感情，而是你在這段感情中得到的感覺。」我說。

「為甚麼我的感情路會這麼不幸？」她問。

「或許因為你對感情的原則出現了混淆。」我說。

她一直期望男友對自己體貼重視，並視此為感情最高原則，此刻她嘗到窩心感覺，卻又發現這段感情欠缺了一個關鍵元素︰專一。

盲目是明知沒有結果的事情，仍然任性地握着不放手。希望她周旋於幸與不幸的糾纏時，不要刻意剝奪自己在感情上的自主權。

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全文刊於《晴報》，原題為愛上一個不該愛的人

撰文 : 古錦榮 性治療師

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