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【夏日賞賞你】旅發局第四批逾5.4萬份限量獎賞領取完畢　25折時裝首飾及主題樂園門票連餐飲券優惠

社會 10:53 2022/08/26

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（旅發局網站）

旅發局表示慶祝香港特區成立25周年，推出20萬份集零售、餐飲、主題樂園及景點優惠的「夏日賞賞你」限量獎賞。第四批逾5.4萬份限量獎賞全數領取完畢，提醒已領取限量獎賞的市民，於領取日起計30日內兌換，其中第二期的限量獎賞須於本周六（27日）前兌換。電子平台同時集合逾100間商戶提供的精選優惠，即日可供領取，不設領取上限。

第四批限量獎賞涵蓋66個景點、餐飲、零售商戶，除了一系列低至25折的時裝首飾、環球美饌、觀光巴士、纜車車票優惠外，還有主題樂園門票連餐飲券即減250元、麵食製造體驗紀念館工作坊、古董帆船文化體驗買一送三優惠，以及其他精彩購物折扣等。

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責任編輯：余思嵐

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