【夏日賞賞你】旅發局第四批逾5.4萬份限量獎賞領取完畢　25折時裝首飾及主題樂園門票連餐飲券優惠

▲ （旅發局網站）

旅發局表示慶祝香港特區成立25周年，推出20萬份集零售、餐飲、主題樂園及景點優惠的「夏日賞賞你」限量獎賞。第四批逾5.4萬份限量獎賞全數領取完畢，提醒已領取限量獎賞的市民，於領取日起計30日內兌換，其中第二期的限量獎賞須於本周六（27日）前兌換。電子平台同時集合逾100間商戶提供的精選優惠，即日可供領取，不設領取上限。

第四批限量獎賞涵蓋66個景點、餐飲、零售商戶，除了一系列低至25折的時裝首飾、環球美饌、觀光巴士、纜車車票優惠外，還有主題樂園門票連餐飲券即減250元、麵食製造體驗紀念館工作坊、古董帆船文化體驗買一送三優惠，以及其他精彩購物折扣等。

【TOPick診症室】拆解預防年輕人情緒問題方法 醫生籲從小學習逆境自強

【獨家優惠】百佳網店購物滿$800減$40折扣碼(500份)：https://topick.hket.com/article/3313011

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：余思嵐