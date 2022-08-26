【颱風馬鞍】馬鞍颱風襲港致狂風巨浪　港爸想帶女兒追風遭老婆鬧爆

▲ 親子活動有好多種，點解個港爸會想帶個女去追風，感受颱風的威力。

颱風馬鞍於前日(24日)襲港，不少好奇心重的人來到碼頭追風睇浪，有港爸也想帶同女兒感受颱風的威力，女兒興奮，港媽則鬧爆兼阻止，港爸不覺有問題，在香港討論區出帖討論，大呻「咁都畀老婆鬧……」。

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有港爸前日(24日)在香港討論區發帖，主題為「帶小朋友去追風有咩問題？咁都畀老婆鬧...」，該名港爸打算翌日打正8號風球，不用上班便想帶女兒感受大自然，感受颱風的威力，女兒聽到可以去追風當然好興奮，不過港媽一聽到，即鬧爆他危險，

老婆一聽到就鬧我，又話危險，但我又唔係要帶小朋友去海邊，會有幾危險啵，同埋有我同個女一齊怕咩，小朋友就係要感受下，先會知颱風係有幾犀利，更何況好多人都會帶小朋友去追風，我真係唔明老婆點解咁都要鬧我。

貼文一出，即被網友一致炮轟，指樓主不用腦，不顧自己都應為子女同老婆著想，親子活動都要注意安全，「出事你就喊」、「唔顧自己都要為子女，老婆諗下啦，有乜意外，你老婆+子女點算??改嫁嗎??打風出事，保險唔賠㗎」、「而家d人做父母都唔洗驗腦 ，唔怪得咁多家庭慘劇」，有網友直指始終又有風又有雨，加上天黑黑，平安就是福，把有機會受傷都要減到零，樓宇或路牌都有機會被吹過來，擲中頭或身體。 如果在海旁，又有巨浪，把人捲進大海，不如留在家中。

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責任編輯︰王明芳