【頭號癌症殺手】婦人吸入丈夫二手煙20年　不適求醫見肺消失近半確診肺癌末期

▲ 婦人吸入丈夫二手煙20年，因哮喘疲憊持續4個月求醫時竟見肺消失近半。

愈來愈多證據指出二手煙的危害絕不遜於吸煙者本人。泰國一名50歲的女子因哮喘、加上身體連續4個月來一直感疲憊，於是求醫。結果竟發現自己的肺部有一半面積「消失」，最終更被確診末期肺癌，追溯起源，很大機會是長期吸食枕邊人的二手煙所致。

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據外媒報道，泰國神經和腦部疾病專家助理教授博士蘇拉日前在Facebook專頁分享病例指，該女患者其實生活作息非常健康自律，常運動、膳食清淡，不過，她的丈夫卻是煙癮極大的煙民，她身邊不少人亦是煙民，因此20年來相信不知不覺間吸入了許多二手煙，最終落得吸煙者本人「無事」，自己卻出「大事」的結局。

▲ X光片可見女患者的肺部消失了一半。（FB圖片）

蘇拉說，一般而言，吸入二手煙患癌癥的概率比一般人高30%，概率非常之高，故也稱作被動吸煙者（passive smoker），需要承受非本人制造的危害。蘇拉因此呼籲民眾拒絕不良生活習慣、規避風險，照顧那些愛我們和我們愛的人。

肺癌成因及7大徵狀

據統計顯示，10個死於肺癌的病者中有9個是吸煙者。吸煙人士患上肺癌的機率是非煙民的20倍，而經常吸食二手煙，亦會較普通人患上肺癌的機會高兩至三倍。除了吸煙外，以下因素也會增加患上肺癌機會：

長期缺乏進食新鮮蔬菜、水果和含豐富維他命A的食物

長期吸入廚房油煙

經常進食經燒烤、醃製的食物

長期吸入燃燒香燭的煙霧

種族或遺傳因素

如果出現以下徵狀，可能就是患上肺癌徵兆：

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責任編輯：羅嘉欣