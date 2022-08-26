【確診治療】港怡醫院與醫管局免費遙距會診　60歲或以上確診長者診症及送藥

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本港疫情大反彈，昨日（25日）最新疫情數字單日新增8,000宗確診個案，為紓緩公營醫療系統的壓力，港怡醫院與醫管局明天（27日）起為60歲或以上的新冠確診長者，提供遙距會診服務，並向有需要的患者提供藥物送遞及藥物諮詢服務，病人毋須付任何費用。

港怡醫院表示，醫護人員明天起將按醫管局每天提供的確診長者名單，主動致電聯絡病人，了解其身體狀況及鼓勵病人接受遙距會診。如病人同意，醫護人員會在當天安排醫生為病人作遙距診症，會根據主診醫生的診斷，為有需要的病人提供處方藥物（包括抗病毒藥物）及送遞服務；有關藥物會直接送往患者住處，讓病人安坐家中獲得適切的治療，亦會提供藥物諮詢服務。

免費遙距會診服務詳情

日期：2022年8月27日起

時間：星期一至日（早上9時至晚上6時）

對象：60歲或以上的新冠患者

預約：院方會主動聯絡有關病人，患者毋須致電預約

港怡醫院執行總裁曾慶亷醫生稱，院方一直積極協助和配合政府的抗疫工作，並推出多項措施為公立醫院病人提供支援，包括騰出50張病床接收公立醫院轉介的非新冠病人，到本院接受各項的住院及日間治療服務，讓公立醫院可集中資源照顧較重症的確診病人。醫院亦派員進駐石硤尾公園體育館暫託中心以及天水圍體育館暫託中心，為輕症或正康復的新冠確診長者提供醫療照顧。

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責任編輯：余思嵐

