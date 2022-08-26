【外遊注意】新加坡8月29日起未打針入境旅客免檢疫　惟須出示陰性檢測證明

▲ 新加坡8月29日起未打針入境旅客免檢疫，惟須出示陰性檢測證明。（資料圖片）

新加坡再放寬防疫政策，下周一（29日）起，所有入境當地的旅客即使沒有完成新冠疫苗接種，只要在出發前兩天內取得陰性檢測證明，抵境後不須再履行7天家居檢疫。

所有未完成接種的13歲及以上的長期證件持有者和短期訪客，入境前也不再須要先獲得入境批准。當地政府指，由於長期准證持有者預計會在本地逗留較長時間，入境後應繼續遵守所有當地的防疫措施。

現時已接種新冠疫苗的旅客，抵達新加坡後無需接受病毒測試及強制隔離。另外，下周一起新加坡亦將取消室內佩戴口罩要求，但在特殊環境中，如公共交通工具、醫院、護老院及救護車等仍需要佩戴口罩。

隨著當地放寬佩戴口罩的規定，新加坡航空公司也調整相關政策。從8月29日起，乘搭新航航班進出當地的旅客可選擇不戴口罩，除非目的地有強制規定。

不過中國、馬來西亞、印度尼西亞、加拿大、德國等在內的國民，乘搭航班仍須戴口罩。沒有強制規定的則有美國、英國、意大利和泰國等。

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記者：陳麗娜