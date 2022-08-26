  • 31°C
香港時間 : 2022826日 (週五) 11:29
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 過敏 濕疹過敏大全 李啟言 MIRROR演唱會 超市大搜查 白色強人II 消委會 痞子殿下 1萬消費券 靚太安樂窩
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【外遊注意】新加坡8月29日起未打針入境旅客免檢疫　惟須出示陰性檢測證明

社會 11:10 2022/08/26

分享：

分享：

熱門 過敏 濕疹過敏大全 李啟言 MIRROR演唱會 超市大搜查 白色強人II 消委會 痞子殿下 1萬消費券 靚太安樂窩

新加坡8月29日起未打針入境旅客免檢疫，惟須出示陰性檢測證明。（資料圖片）

新加坡再放寬防疫政策，下周一（29日）起，所有入境當地的旅客即使沒有完成新冠疫苗接種，只要在出發前兩天內取得陰性檢測證明，抵境後不須再履行7天家居檢疫。

所有未完成接種的13歲及以上的長期證件持有者和短期訪客，入境前也不再須要先獲得入境批准。當地政府指，由於長期准證持有者預計會在本地逗留較長時間，入境後應繼續遵守所有當地的防疫措施。

現時已接種新冠疫苗的旅客，抵達新加坡後無需接受病毒測試及強制隔離。另外，下周一起新加坡亦將取消室內佩戴口罩要求，但在特殊環境中，如公共交通工具、醫院、護老院及救護車等仍需要佩戴口罩。

隨著當地放寬佩戴口罩的規定，新加坡航空公司也調整相關政策。從8月29日起，乘搭新航航班進出當地的旅客可選擇不戴口罩，除非目的地有強制規定。

不過中國、馬來西亞、印度尼西亞、加拿大、德國等在內的國民，乘搭航班仍須戴口罩。沒有強制規定的則有美國、英國、意大利和泰國等。

【TOPick診症室】拆解預防年輕人情緒問題方法　醫生籲從小學習逆境自強

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：陳麗娜

相關文章

【遊日注意】日本確診連續5周全球居首擬放寬入境　前台大感染科醫師遊日40天分享5大防疫法
12:03 2022/08/25
【遊日注意】日本確診連續5周全球居首擬放寬入境　前台大感染科醫師遊日40天分享5大防疫法
【新冠肺炎】若本港三分之一人口染疫與新加坡相若　議員指港府是否有理由調整防疫安排及限制
12:26 2022/08/25
【新冠肺炎】若本港三分之一人口染疫與新加坡相若　議員指港府是否有理由調整防疫安排及限制
中秋節會否收緊防疫措施？　消息：未來一周情況十分關鍵
今日 08:30
中秋節會否收緊防疫措施？　消息：未來一周情況十分關鍵

你可能感興趣

【遊日注意】日本確診連續5周全球居首擬放寬入境　前台大感染科醫師遊日40天分享5大防疫法
12:03 2022/08/25
【遊日注意】日本確診連續5周全球居首擬放寬入境　前台大感染科醫師遊日40天分享5大防疫法
【新冠肺炎】若本港三分之一人口染疫與新加坡相若　議員指港府是否有理由調整防疫安排及限制
12:26 2022/08/25
【新冠肺炎】若本港三分之一人口染疫與新加坡相若　議員指港府是否有理由調整防疫安排及限制
中秋節會否收緊防疫措施？　消息：未來一周情況十分關鍵
今日 08:30
中秋節會否收緊防疫措施？　消息：未來一周情況十分關鍵
環境衞生 傳染病 疫情 隔離檢疫 防疫措施 疫苗 口罩 馬來西亞 泰國 新加坡

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【腦出血】17歲女頭痛躺床休息不省人事　送院證腦出血留醫5日離世
17:50 2022/08/25
【腦出血】17歲女頭痛躺床休息不省人事　送院證腦出血留醫5日離世
【食用安全】越南即食麵被驗出一級致癌物　專家：長期接觸有患血癌乳癌風險
09:36 2022/08/25
【食用安全】越南即食麵被驗出一級致癌物　專家：長期接觸有患血癌乳癌風險
【兒童癌症】4歲童行路腳痛被診斷肌肉拉傷　媽媽堅持檢查驚揭癌症第4期
17:26 2022/08/25
【兒童癌症】4歲童行路腳痛被診斷肌肉拉傷　媽媽堅持檢查驚揭癌症第4期