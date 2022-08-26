【職場感言】工時長人工低忽略家庭 醫生爸爸決意辭職：沒有誰不能被取代

▲ 邱醫師為了子女決意辭職。

在臉書上撿到一段話。「離職就離職，你沒你想的這麼重要，你的位置隔天會有人補上。」除非你本來就打算不想幹了，否則不要動不動用「那我辭職」來要脅，這世界，沒有誰沒有任何職位是不能被取代的。



其實在情侶、夫妻之間，何嘗不是如此？不要動不動就用分手或是離婚當成是吵架時的慣用語，除非你本來就沒有想要一輩子在一起，牽手走到最後。



我的前一份工作，每天早上7點上班，連續開刀的工時，平均會到凌晨3點。我一個麻醉醫師，每天要負責麻醉的手術超過25台，其中8成以上都是全身麻醉。

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那份工作到有多過分的地步？半夜三點還在做自費骨水泥手術。半夜三點，還要開鎖骨骨折這種不急的假急診刀，原因只是半夜不開掉，骨科醫師怕天亮業績被別人搶走。

看過兩個年輕骨科醫師搶病人搶到在急診吵架，這不稀奇。急性子的骨科醫師自己去病房把病人推進手術室，完全不等病房護理師準備好，這也不稀奇。甚至有骨科醫師，連開刀房的清潔阿姨都要搶，要阿姨先清潔他的房間，我猜可能之後總有一天，他們會為了搶拖把和水桶打架吧。

工作環境真的是惡劣，薪水的水準也很差，作為麻醉科主任，跟院方的人資主管反應過不止一次，總是得到「我已經對你們很好了」這種鬼答案。

全院只有兩個麻醉科醫師，所以每個人要負責15天24小時的手術。然後有個好大喜功，喜歡拍馬屁迎合上意的院長，所以只要任何的偏鄉醫院有缺麻醫，他就會大包大攬回來，指派我們去支援。

最慘的時期大概是這樣的班：15天自己原本的值班，4天的恆春，5天的台東。(以上全部都是24hr的班)

當然，從原本的醫院出發去恆春，出發去台東，甚至出發去澎湖，所有的路程都要算在你自己的休假時間，不支薪。所以扣掉來回的路程，每個月能休息的天數大概只有兩三天，其他的時間都在上24小時on call的班，或是在趕路。

所以後來毅然決然決定要辭掉那份工作，我希望多點時間可以陪伴家人小孩。

最後我選擇去恆春，雖然路途遙遠，雖然薪資嗯嗯，但至少活得比較像個人，畢竟誰能夠每天工作16個小時以上高壓，還每個月連續20天以上？

結果當我遞上辭呈的時候，那間醫院院方人事的主管才開始拼命慰留。

「邱主任，薪水可以談。」

「你一走我們臨時找不到人怎麼辦？你可以做到我們找到新人為止嗎？」

那個時候我只告訴他：

當我告訴你薪水給太低的時候，是我們真的需要加薪，工作量和薪資報酬太不成比例。

當我告訴你工作環境惡劣，我們已經過勞而且太累的時候，那就是我們真的已經太累，而且我相信我已經算是一個非常任勞任怨的人，連你們院長好大喜功，我們全院只有兩個麻醫，支援澎湖支援台東支援偏鄉，扣除掉趕路的路程，我們兩個人24小時的班，每個月都上超過25班。

以上，我很認真跟你反應工作內容的不合理與困境的時候，你不理我。

現在我告訴你我要走了，那就是我真的要走了。我從來不把辭職當成談條件的籌碼，你把我看小了，也把自己看大了。

至於你找不找得到人，要多久才能找到人，補上我原本的位置，那不是你的事嗎？關我屁事，我合約期滿， 1秒都不想再留。

我和佳霖夫妻結婚10幾年了，從高中開始談戀愛至今，我們兩個在一起的時間已經超過目前人生的一半，你說我們會不會吵架？當然會。

但我們至少謹記，不會吵架生氣就拿「離婚」當做氣話來威脅對方，這種話講久了，好像離婚就變容易了，總有一天會成真的。下定決心離職其實是來自於佳霖的一段話。

世界少了你，地球一樣轉動，太陽一樣升起。醫院少了你，他們會找到另外一個奴隸，病人少了你，還是會有別的醫師。

但我們的家庭少了你，就什麼都不是，我和孩子們就什麼都沒有了。

剛剛在留言區看到很有感的一段話，分享給像我一樣有時候會被自己莫名其妙責任感困住的朋友們。「公司如果少了你就會倒，那它早就該倒了！」所以，該休息就休息，該放假就放假吧。

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文章獲麻的法課 - 邱豑慶醫師授權轉載