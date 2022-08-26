【白色強人II】港姐郭柏妍極速上位成小花　首次拍劇演慘被性侵戲份

▲ 上位在望！

TVB重頭劇《白色強人II》已進入倒數階段，近日劇情講到YT（郭晉安飾）與葉晴（胡定欣飾）的草案紛爭終於告一段落，由YT的全面開放藥物名冊草案正式通過，而葉晴還被YT邀請加入其草案委委員會成員。

另一邊廂，作為明成北有「女人湯圓 」的Vincent（陳豪飾），又迷倒女病人！

這位女病人便是2020香港小姐季軍郭柏妍，劇情指她飾演的程可欣因懷疑自己感染新型冠狀而到急症室求醫，加上因怕被傳染而穿上保護衣、眼罩和口罩上陣，非常大陣仗。

【白色強人II劇透】第25集劇情預告 可欣被的士色魔性侵昏迷入院

對Vincent有好感

Vincent及後發現程可欣已多次懷疑自己被感染而求診，隨後Vincent發揮她迷妹本領，細心開解她，指可欣因媽媽當年沙士離世加疫情的影響下而患上驚恐症。

昨晚（8月25日）《白色強人II》劇情內，Vincent為令可欣能夠放鬆，帶她看星星，認真浪漫，難怪令程可欣對他有好感，更連番主動提出約會，惟Vincent堅拒赴約。

至於今晚（8月26日）播出的一集，講到可欣被的士色魔性侵昏迷入院，需要重建胸壁，情況危急，心胸肺科卻無人可即時勝任手術主刀，Vincent要求擔任主刀為她做手術，劇情相當緊張。

▲ 劇中她很害怕傳染病。

陳豪的特別照顧有因

其實計拍攝而非播出時間，《白色強人II》才是柏妍入行後首套有較重戲份的演出，所以此劇才可算是她真正「處女作」，難怪早前劇中演員做宣傳時大爆，一向細心的陳豪對這位劇壇新丁照顧有加。

陳豪曾接受TOPick訪問稱：「看見她便想起我以前首次拍劇的感覺，因為她未拍過電視劇，看見身邊的監製、導演都給她很多意見和教導，所以我反而不會說太多，因知道她一時之間消化不了，亦明白新人心態，定有不少壓力，讓她自己演得舒服為主。」

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入行備受力捧

郭柏妍參選2020香港小姐奪得季軍而入行，參選時她憑清純甜美的臉孔已被外界視為大熱門，而卸任後工作不絕，而且很快便有機會加入劇組，備受TVB力捧。

她在劇集《青春不要臉》、《雙生陌生人》都有亮眼表現，早前更有指她揮低在《金宵大廈2》演伍詠薇女兒的前As One成員蘇皓兒，頂上由鮑起靜、江美儀及林敏驄等主演的的新劇《下流上車族》，而且現時亦較同屆冠軍謝嘉怡及亞軍陳楨怡更多演出機會，至今手上還有4劇在手，足見上位在望，成為無綫小花之一。

另外，柏妍有外在美又有內在美，她的學歷不俗，畢業於香港高等教育科技學院修讀食品科學及安全（榮譽）理學士，其後於香港大學修讀食品管理與營銷學碩士。