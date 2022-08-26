【性侵菲傭】夫婦涉合謀強姦菲傭案　陪審團一致裁定夫婦強姦等4罪不成立

▲ 男被告陳暹德涉強姦菲傭。（資料圖片）

妻子涉協助及教唆丈夫強姦上任僅兩個月的菲傭，3人同床期間妻子曾撫摸菲傭胸部，事後丈夫給予她150元，夫婦被控強姦及協助和教唆強姦等共4罪，案件今（26日）於高等法院續審，4男3女組陪審團退庭經3個多小時商議後，一致裁定男被告強姦及企圖強姦罪不成立，女被告協助和教唆強姦及非禮罪亦不成立，當庭釋放，女被告於判決後激動落淚。



兩名被告陳暹德(現年48歲)及其妻黎芷珊(現年36歲)。陳被控1項企圖強姦及1項強姦罪，控罪指他於2018年1月21日，在元朗洪水橋洪福邨一單位企圖強姦及強姦X。黎則被控1項協助和教唆強姦及非禮罪，控罪指她於同日同地非禮X，並協助和教唆陳暹德強姦X。



控方早前開案陳詞時指，案發日晚上，夫婦赤裸睡在床上時，女被告要求X同床被拒，女被告向X稱「Sir like you（先生喜歡你）」及「pay money（俾錢）」，X拒絕及返回女少主房間，女被告企圖強行拉X離開，X最後因女被告發怒而隨她到主人房。



控方續指，男被告將X抱到床上，企圖強姦不果，女被告期間用手「掃」了X胸部一下，再替男被告口交，X企圖離開時遭男被告捉住，最終將她強姦，男被告事後將150元給X，著她不要告知他人。X其後告知友人及報警，男被告警誡下否認強姦，並稱是金錢交易，女被告則否認教唆強姦。



男被告一方盤問X時，X承認未經同意下曾使用女被告的潤唇膏，女被告曾傳訊息稱擬解僱她，X承認收到訊息後，憎恨及不喜歡僱主一家，最終X辭職，並協議兩個月後才離職。X指案發當晚女被告返家後，曾因煮飯問題而責罵她，X稱當時沒有感到嬲怒，因她當時已辭職，以及即將返回菲律賓，故沒有想不開，亦否認說謊話。



女被告一方盤問時指，X被發現與男被告做愛後，曾遭女被告責罵。其後X發現只獲150元認為太少，加上被責罵，遂惱羞成怒「屈」男被告強姦，並把女被告「拖落水」，X否認說法。女被告替警方進行錄影會面時指，男被告「以前都玩女人，今次可能貪就手」。



男被告於庭上供稱，女被告因不滿他「有時出去玩女人，嫖妓」而經常與他吵架。案發當晚男被告教X煮豬大腸時，與她有眼神接觸及神交。男被告其後於房間產生性幻想，欲與X性交，遂以女被告的手機發訊息給X，先後給予她150元作性交易。



男被告指X當時沒有反抗，形容她「好似少婦怕羞咁」。女被告洗澡後返回房間時撞破事件及掌摑他，並以粗言罵X，事發後兩被告已離婚。



男被告一方結案陳詞時指，與X 只是金錢性交易，並承認男被告婚後仍經常「玩女人」，雖然行為不符合道德標準，但這並不代表男被告有罪。女被告一方陳詞時，形容男被告為沒有道德底線的「渣男」，整件事情是男被告與X作性交易，女被告洗澡後撞破事件，並斥X因憎恨而誣捏她。



【獨家優惠】百佳網店購物滿$800減$40折扣碼(500份)：https://topick.hket.com/article/3313011

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：林育慧