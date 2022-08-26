【育兒妙計】卡通貼紙剪半貼鞋　一招教幼童著鞋免調轉左右

▲ 有媽媽用一招教幼童著鞋免調轉左右。（影片截圖）

幼童著鞋總會遇到難題，不時調轉左右。外國一位媽媽就想到一個好辦法，只需一張貼紙就能輕鬆解決問題，兒子從此不再著錯鞋。

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只需一張卡通貼紙

據英國《太陽報》報道，外國媽媽Lauren近日於TikTok分享了一段影片，她表示如果家有幼稚園或學齡前子女，家長應該知道他們經常著鞋穿錯腳，難以分辨左右鞋。她繼而提出有一種簡單的方法，可以幫助他們解決這個問題，只要拿出一張小貼紙就可以，做法非常容易︰

拿一張小朋友最喜歡的卡通人物貼紙，把它剪成兩半。在每隻鞋中貼上一半貼紙，當左右鞋貼紙正確配對時就好了。

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不時換貼紙不怕悶

Lauren一邊示範，一邊講述小朋友只需檢查自己鞋子的貼紙位置，將它們並排好，就可以將鞋子穿在正確的腳上。小朋友一秒輕鬆著鞋，不必再猶疑左右腳，Lauren形容這個方法「超級簡單」。

即將踏入9月1日新學年，有部分小朋友也已開學，爸媽們可為孩子早上趕返學做好準備，配對貼紙是一項任務，也可以是一個小遊戲。家長亦可以不時更換不同的卡通人物貼紙，小朋友就不會著鞋著到悶。

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責任編輯︰王明芳