【痞子殿下】與周嘉洛+陳瀅+JW玩遊戲爆秘密　朱敏瀚大膽指出TVB缺點

▲ 周嘉洛、陳瀅、朱敏瀚及JW大玩Truth or Drink爆秘密。

TVB古裝喜劇《痞子殿下》由周嘉洛、陳瀅、朱敏瀚及JW（王灝兒）主演，四人因合作而結緣成為好友。

劇集即將踏入結局周，至今觀眾口反應不俗、收視報捷，4位《痞子殿下》成員聚首一堂網上拍片兼開party慶祝，為劇集造勢宣傳外同時來個玩樂形式吸like。

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周嘉洛+陳瀅不避嫌互動

4人大玩Truth or Drink，猜包剪揼輸家要隨機抽取尖銳問題作答，若是選擇不回答就要以飲酒作懲罰。

周嘉洛最先抽中關於愛情與緋聞問題，被問到可有女藝人向他展開追求？他表示：「我點會有人追，唔好講笑啦。」在旁的朱敏瀚即打蛇隨棍上問：「倒番轉，你依家追緊邊個藝人？」

現場氣氛即時變得高漲，連陳瀅也笑到「面都紅晒」要用手降溫，當然最後周嘉洛選擇了飲酒代替回應問題。

周嘉洛因合作此劇而與陳瀅傳緋聞，近日更有報道指他潛入陳瀅香閨斷正，不過二人從沒避嫌，反而表現大方時常黏在一起。

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陳瀅介意被稱「淫瀅」

JW抽中「最討厭的前輩」，她笑言這條問題無可能回答，然後補上「況且我冇最討厭嘅前輩」，相當搞笑。

及後周嘉洛亦抽到近似問題「邊個演員你最討厭」，他自認是「世界仔」：「我個人咁世界，抽到呢啲問題，我真係答你唔到。」

之後輪到陳瀅抽問題，3人看到內容後即表現興奮，未看已感覺到問題是為陳瀅度身訂造。入行以來緋聞歷史豐厚的她，原來抽中了「邊啲緋聞係真」的問題，她想也沒想、秒速拿起酒杯乾，非常豪氣。在旁的周嘉洛即說：「係咁意講吓都唔得喎。」朱敏瀚笑言陳瀅要飲醉才有膽講。

▲ （Instagram圖片）

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陳瀅亦坦言最多人誤會的事，除了緋聞之外，就是被稱為「淫瀅」：「其實開頭好討厭，因為我唔係，但依家開始覺得佢有啲親切感。」

之後她又說出《痞子殿下》三個缺點，認為第一輯節奏太快、有點混亂；服裝上可以造得更精美；還有因疫情影響未能出國拍攝，有點可惜，並向觀眾承諾：「唔緊要，《痞子2》應承你哋會出埠！」未知是否已向監製落實開拍續集呢？

朱敏瀚數TVB缺點

周嘉洛自爆一次飲醉酒經歷，噴泉式嘔吐非常誇張，幸好獲陳瀅、朱敏瀚及JW貼心照顧，周嘉洛才安全回到家。

而朱敏瀚對於「說出TVB三個缺點」，竟然選擇講真心話，他說：「劇集一直以來都係每集45分鐘，而呢樣我覺得好影響到創作空間。因為乎合45分鐘呢樣嘢，剪走好多嘢或者剪快咗好多嘢。」

雖然最後只講了一項，不過揀truth絕對勇氣可嘉！

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