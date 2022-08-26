【新冠疫苗】當局下月增16間私家診所新冠疫苗接種站　明早9時可網上預約

▲ （楊何蓓茵fb）

政府今日（26日）宣佈，將於全港增加16間私家診所新冠疫苗接種站，可於明日（27日）上午9時起透過新冠病毒疫苗接種計劃預約系統，預約免費接種服務。

當局指，15間新增接種站將於9月1日起運作，餘下一間在9月15日投入服務，為年齡6個月或以上的人士提供科興疫苗和為12歲或以上人士提供復必泰疫苗接種服務。60歲或以上人士可免預約，直接到各私家診所新冠疫苗接種站領取「即日籌」接種疫苗。私家診所新冠疫苗接種站由富營運社區疫苗接種中心或疫苗到戶接種服務經驗的醫療機構提供服務，交通方便兼有完備的配套設施，並由專業醫護人員提供注射服務，接種流程與社區疫苗接種中心相若。

私家診所新冠疫苗接種站地點

中環皇后大道中9號（天下仁心）

中環皇后大道中29號華人行（亞洲專科醫生）

銅鑼灣告士打道255號信和廣場（香港國際專業體檢協會）

太古城太古城中心一期（醫思健康醫療中心）

尖沙咀彌敦道19-21號九龍酒店（健滙專科中心）

尖沙咀漆咸道南11-15號余仁生中心（優越專業醫療中心）

佐敦彌敦道238號（莊柏醫療）

觀塘駿業街64號南益商業中心（百本專業護理服務）

觀塘巧明街117號港貿中心（保康醫療中心）

九龍灣海濱道77號海濱匯（卓健醫療）

沙田車站圍1號連城廣場（醫思健康醫療中心）

沙田白鶴汀街10-18號新城市商業大廈（柏峰醫務中心）

上水龍琛路39號上水廣場（基健專科中心）

屯門屯利街2號新都商場（新都專科醫療中心）

屯門鄉事會路113-115號利源樓（劍橋聯合醫務中心）

西環德輔道西410號太平洋廣場（尚至健康）（由九月十五日起運作）

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責任編輯：余思嵐

