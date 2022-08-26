【周末好去處】香港仔中心珍寶海鮮舫數碼畫展 5位本地藝術家創作珍寶回憶
休閒消費 11:38 2022/08/26
珍寶海鮮舫雖已消失，但這艘承載港人集體回憶的海上食府，仍然藏在港人心中。香港仔中心將由9月3日至10月4日，舉行珍寶海鮮舫數碼畫展「我們的珍．寶故事」，特別邀請5位本地藝術家以作品說故事，分享他們與珍寶海鮮舫的美好回憶，與大家一同回憶這座蜚聲國際的海上宮殿。
藝術家團隊包括Chocolate Rain、Felix Ip、Messy Desk、Pen So及No Paper Studio。No Paper Studio以《食神》為靈感，創作出充滿復古港產電影海報風格的全新作品；Messy Desk以童話般的色彩繽紛、滿載歡欣的圖案創作港島南區地標和文化特色，帶大家暢遊港島南區，欣賞珍寶海鮮舫這個獨有地標。
Chocolate Rain以孩童的夢想及奇妙旅程為靈感，帶領大家重回漁港時代的香港仔；Felix Ip以擅長的科幻畫風，繪出心目中的海上「巨人」；而Pen So則用了黑白線條記錄了它的淒美。透過與眾不同的創作風格，重溫珍寶海鮮舫獨一無二的故事
香港仔中心準備了兩款主題紀念品，憑指定消費即可免費換領「我們的珍．寶故事」插畫DIY燈籠或明信片（一套五款），絕對值得收藏。
「我們的珍．寶故事」數碼畫展
地址：香港仔南寧街香港仔中心4期地下
開放日期：9月3日起至10月4日
網址：www.achongkong.com
記者：張頌婷