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【周末好去處】香港仔中心珍寶海鮮舫數碼畫展　5位本地藝術家創作珍寶回憶

休閒消費 11:38 2022/08/26

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香港仔中心將由9月3日至10月4日，舉行珍寶海鮮舫數碼畫展「我們的珍．寶故事」。（相片來源：香港仔中心）

珍寶海鮮舫雖已消失，但這艘承載港人集體回憶的海上食府，仍然藏在港人心中。香港仔中心將由9月3日至10月4日，舉行珍寶海鮮舫數碼畫展「我們的珍．寶故事」，特別邀請5位本地藝術家以作品說故事，分享他們與珍寶海鮮舫的美好回憶，與大家一同回憶這座蜚聲國際的海上宮殿。

藝術家團隊包括Chocolate Rain、Felix Ip、Messy Desk、Pen So及No Paper Studio。No Paper Studio以《食神》為靈感，創作出充滿復古港產電影海報風格的全新作品；Messy Desk以童話般的色彩繽紛、滿載歡欣的圖案創作港島南區地標和文化特色，帶大家暢遊港島南區，欣賞珍寶海鮮舫這個獨有地標。

No Paper Studio的《珍寶海鮮舫之第二十八屆超級食神大賽》，取材於電影《食神》中超級食神大賽在於珍寶海鮮舫的情景。（相片來源：香港仔中心）

Chocolate Rain以孩童的夢想及奇妙旅程為靈感，帶領大家重回漁港時代的香港仔；Felix Ip以擅長的科幻畫風，繪出心目中的海上「巨人」；而Pen So則用了黑白線條記錄了它的淒美。透過與眾不同的創作風格，重溫珍寶海鮮舫獨一無二的故事

Messy Desk的《Jumbo in the Wonderland》，以香港仔漁村為基礎，將原創藝術滲入港島南區地標和文化特色。（相片來源：香港仔中心）

香港仔中心準備了兩款主題紀念品，憑指定消費即可免費換領「我們的珍．寶故事」插畫DIY燈籠或明信片（一套五款），絕對值得收藏。

凡於香港仔中心以電子貨幣消費滿$300或以上，即可換領「我們的珍．寶故事」插畫DIY燈籠。（相片來源：香港仔中心）

「我們的珍．寶故事」數碼畫展
地址：香港仔南寧街香港仔中心4期地下
開放日期：9月3日起至10月4日
網址：www.achongkong.com

記者：張頌婷

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