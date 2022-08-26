【高官確診】高官連環中招　商務及經濟發展局局長丘應樺初步確診

▲ 商務及經濟發展局局長丘應樺初步確診。

商務及經濟發展局今日（26日）表示，商務及經濟發展局局長丘應樺初步確診，正按衞生署衞生防護中心指引進行隔離。

丘應樺最近一次上班日期為8月25日，他在工作時有佩戴口罩及遵守有關防疫措施，並每日進行快速抗原測試。他最近沒有外遊紀錄。



商務及經濟發展局副局長陳百里博士和商務及經濟發展局局長政治助理李世華，經衞生署衞生防護中心評估後被列為密切接觸者，正按衞生防護中心指引進行家居檢疫。

他們每日均有進行新冠病毒快速抗原檢測，今日亦曾進行新冠病毒快速抗原檢測，結果均為陰性。局方會為相關辦公室進行徹底清潔和消毒，並遵照衞生署衞生防護中心的建議，安排相關同事接受檢測。

另外，政務司副司長卓永興今日（26日）對快速測試呈陽性，正按衞生署衞生防護中心指引進行隔離。詳情即看：【下一頁】

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責任編輯：伍瑋瑋