【移英港人】辭教席移英轉戰地盤及倉務員　港爸安居樂業：懂得從中找樂趣

▲ 移英港爸由老師轉戰至倉務員。

移民到英國生活未必是一件容易的事，心態的改變亦很重要，融入新的地方及社會，需要時間適應。Youtuber「UK Mumma Cheng」近日訪問了一名在香港擔任老師，移民到英國後曾化身成地盤工人的阿聰。事隔半年，阿聰辭去地盤工作，成為倉務員。

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對於不能從事自己範疇的工作，阿聰直言「唔多唔少都有失落」，心態上的調整亦很重要，「要有一個嘗試嘅心，過程中要搵到個Point令自己享受！」阿聰半年前為了養家活兒，放下身段從老師「轉戰」做地盤工作，半年後則轉職位倉務員。

倉務員一職專門負責執貨物及駕駛搬貨，他坦言倉務員的工作量比起地盤工人輕鬆，除了要執貨物外，還需要做資料輸入的工作，幸好在香港有文職工作的經驗，他很快完成打字的工作。

當地人打字比較慢，所以我打字咁快，佢地都覺得好驚訝。

為了令自己享受工作，他以「每件事找當中樂趣」的心態去面對工作及生活，例如在搬運工作時，會定立執貨目標，鞭策自己，每當達到目標時，他都會感到很高興，「見到自己有慢慢進步，好享受。」UK Mumma Cheng亦認為，即使未能找到理想的工作，都要有一個嘗試的心及樂觀的心態。

找出當中的樂趣及學習，移民到英國嘅香港人要試唔同工作！

「打工一定辛苦，唔辛苦邊得世間財」，每一刻的工作都是自己辛勞，阿聰更深深體會到要珍惜自己辛勞所賺的錢，「花錢時會更上謹慎更小心，應買則買，消費前會想得更清楚。」他續指，英國人很環保，二手市場十分常見，自己曾試過買錯了床褥，一天內便成功在Facebook上出售。

UK Mumma Cheng到訪阿聰現時居住地，以二手購入了兩層單位，客廳有一張大沙發及電視，背後還有個花園可以種植植物，阿聰的太太指由於廚房被上一手早已裝修過，所以廚房仍然很乾淨，整齊，還有儲物室放置雜物。

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走到二樓，還有一個兒童房、主人房、書房及兩個洗手間。其中一個洗手間還有按摩池！在英國生活了一年多，終於找到地方安定下來，安居樂業，阿聰的太太表示安心，日後再慢慢處理微小的問題，「麻雀雖小，五臟俱全」。

片段一出，不少網民都為阿聰一家打氣，「老師, 繼續加油，在你身上看到不斷努力不斷改進不斷探索，這就是人生」、「很敬佩你對新生活的正面和積極的態度」、「值得尊敬嘅香港人，祝福你們一家人平安，喜樂，小朋友有更好生活環境」，不少網民都表示很欣賞阿聰「好踏實嘅一個家庭，係香港做老師人工好高，相信佢哋有條件買間更大更靚嘅屋，好欣賞佢哋穩打穩紮，選擇一齊從簡。」

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責任編緝：蕭雅文