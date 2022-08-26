【MIRROR演唱會】Rorrmi隊長直指演唱會事件非意外　Alina借金屬疲勞諷公司推卸責任

MIRROR演唱會嚴重意外，事發至今近一個月，被巨型屏幕擊中的舞蹈員李啟言（阿Mo）然後留醫深切治療部。政府下令組織的專責調查小組近日終於發表首個初步報告，指出意外涉及金屬疲勞的問題。

MIRROR演唱會的24名舞者組成的團體Rorrmi連日來緊貼相關的報導，Rorrmi的隊長Saiter昨日在IG中表示：「不是意外，是人禍。」而MIRROR成員Stanley（邱士縉）的女友、MakerVille旗下藝人Alina（李炘頤）亦大膽借用「金屬疲勞」諷刺公司推卸責任。

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Saiter直指是人禍

上月28日，MIRROR在紅館舉行第4場演出期間，舞台上方巨型屏幕下墮，重擊台上的舞蹈員阿Mo，以及其他舞者包括張梓峯（阿峯），事件受到全城關注。

其實早在演唱會正式開鑼之前，曾有舞蹈員在綵排期間發生意外，為MIRROR伴舞的24名舞者組成的團體Rorrmi曾在社交網站發文反映問題，但演唱會未有多作調整就如常進行，最後發生大型慘劇，嚴重打擊舞者士氣。

專責調查小組在前日（8月24日）會見傳媒，當中專家顧問林超雄表示，經電子顯微鏡放大5000倍，見到斷裂表面確認有金屬疲勞條紋，經實驗後發現，其可承受力比市面一般同類鋼索少20%。

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Rorrmi的隊長Saiter在事發後緊貼相關的報導，昨日他先在IG限時動態寫道：

為咗我朋友嘅公道

為咗三嘅朋友

為咗將來嘅行業生態

為咗日後表演者上台唔使望著頭頂係度擔心

為咗_________

不是意外 是人禍

執唔到生 終於浮面 而且代價沉重

呢件事 不能被忘記 不能不了了之

及後，Saiter再轉發演唱會調查小組的報道，並謂：「希望唔好過多排，大公司潛完水，又係舞照跳 show照搞，但少咗你。#快d好翻 #奇蹟係會再出現」

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Alina大膽諷刺公司

此外，MIRROR成員Stanley的女友Alina同為舞蹈員出身，而她一向都頗為敢言，之前已試過發帖疑幫男友出頭，斥責公司推job：「明知人哋連飯都就嚟冇得食，仲幫人推走晒啲job，又或者將個job比其他人，我覺得真係好amazing！」

仍然隸屬makerVille旗下的Alina昨日貼上運動影片，借題發揮暗諷公司：「推卸責任先，身體同金屬一樣老化所以愈黎愈差。」

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