【新冠肺炎】百多人僅30人成功轉私院　高拔陞：只要多作溝通會越做越好

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本港疫情大反彈，昨日（25日）最新疫情數字單日新增8,000宗確診個案，為紓緩公營醫療系統的壓力，私家醫院有騰出病床接收公院病人。醫管局行政總裁高拔陞今日（26日）表示，公院轉介100多名病人，真正成功到私院只有20至30多名，承認情況可再理想一些。有私家醫院指，不成功的個案是涉及病人意願及公院臨時改變療程等。

高拔陞接受電台訪問時指，私院考慮是否接收的時間較長，惟病人流轉較快，也要安排接送，家屬不願轉到私院只佔一兩成左右，相信只要多作溝通會越做越好，故認為轉介上問題應該唔大。

個別情況我們會見到的，事實上何醫生和我們和私家醫院同事都很緊密聯繫，無論總部的總負責人，每個聯網都有個總負責人直接和私家醫院對口和溝通，還有無個別病人情況有轉變去不到，其實屬於少數。這方面我們的經驗豐富，亦知道那些病人適合轉介

他又稱，變異病毒株Omicron BA.5個案急速增加，令確診及入院病人上升，醫管局隨疫情再嚴峻，減少非緊急服務情況會增加，包括取消預約及門診服務，不希望發生該狀況，善用私院病床十分重要，市民亦需合作遵守社交距離嘗試，壓低疫情。

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責任編輯：余思嵐