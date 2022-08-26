【明日戰記】古天樂新片累收逾750萬元　古仔向香港觀眾致謝：一齊並肩作戰

古天樂有份投資兼監製及主演的香港特技動作電影《明日戰記》在昨日（8月25日）正式在上映，結果開首天開畫票房錄得3,667,655元，旋即成為華語片在今年首日開畫票房冠軍。

其實，截至昨日下午2時半，《明日戰記》錄得1,848,708元票房，早已足夠成為本年華語片開畫票房冠軍。另外，累計《明日戰記》之前的優先場及首日票房，累積更錄得5,888,889元，而截至今天（8月26日）早上11時，票房累計突破750萬元。

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古仔答謝支持

作為老闆兼主角的古天樂在今日（8月26日）凌晨，在個人官方社交平台上載《明日戰記》電影海報公布香港票房數字，並撰文及錄製短片感謝觀眾入場支持。

古仔說：「 《明日戰記》在 香港首日開畫，於（25/8）下晝兩點半已經打破紀錄，成為 2022 年華語電影首日開畫票房冠軍，好多謝大家支持《明日戰記》，希望你可以介紹畀朋友、家人，一齊去睇《明日戰記》，我哋一齊並肩作戰，多謝大家支持 。」

同時，《明日戰記》同日發布「劇情版終極預告」，接近兩分鐘的終極預告，透露人 類要面對自己種下的惡果，為過去破壞地球的惡行付出代價，古天樂、劉青雲 及姜皓文等配備動力裝甲，以奉獻自己身體來拯救居住B16區的數百萬人口， 而拯救行動更關乎全人類命運。

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Ben sir讚夠港味

另外，一向撐廣東話的Ben sir（歐陽偉豪）在個人社交平台讚《明日戰記》具香港特色：「全場廣東話，冇一句英文，冇一句普通話。」並留意到片中細節指：「戲裏面街名、建築物名、電腦顯示屏都係用繁體字，冇一個簡體字。」

他又指古天樂與劉青雲爛gag互窒有《絕世好bra》感覺，最後表示：「我支持，純粹係講味，咩咩？港味。」