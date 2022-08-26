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【德國研究】懷孕會減少9%大腸癌風險　哺乳逾1年可降風險26%

醫生診症室 16:58 2022/08/26

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最新研究懷孕會減少9%大腸癌風險，哺乳逾1年可降風險26%。

育有2孩子的台灣藝人余苑綺早前因癌病復發不幸病逝，早前便有傳聞指她因懷第2胎時沒有持續追蹤治療，才延誤了病情，至產後第2胎後癌症復發，且擴散到全身器官，令外界便有懷孕會加重癌症的說法。但有醫生最近則引述研究指「懷孕可以減少大腸癌的風險」。

最新影片:

錢政弘在其Facebook提到，近期被問到「懷孕會不會讓大腸癌變得更嚴重？」他指懷孕的媽媽都會把心思放在寶寶上，不意外令原本疾病的追蹤和治療的安排多少會被排擠到。但另一方面，他亦引述最新的研究指懷孕是可以減少大腸癌的風險。

他指德國研究剛剛發表在JNCI cancer Spectrum 期刊，研究人員納入2650 位有大腸癌的成年女性和2175 位同年齡健康女性當對照組。分析結果發現：

1.有懷孕會減少大腸癌風險9%，特別是右側的大腸癌。
2.哺乳超過一年會減少大腸癌風險26%，特別是右側的大腸癌。
3.使用避孕藥超過九年會減少大腸癌風險25%，特別是左側大腸和直腸癌。
4.使用荷爾蒙補充治療（更年期）會減少大腸癌風險24%。
5.初經的年紀跟大腸癌發生無關。
6.50歲之後進入更年期會減少大腸癌風險17%

錢政弘指研究主題主要是想要分析生理的女性荷爾蒙和外在補充的荷爾蒙對大腸癌發生的影響。懷孕會讓雌激素上升10倍，而『雌激素對大腸有保護抗癌效果』，不過懷孕也會同時增加胰島素分泌，產生胰島素阻抗卻會增加大腸癌風險，所以一來一往，好壞處抵銷，所以統計起來懷孕是有減少大腸癌風險，不過只有減少9%。

此外他又指雖然研究指出更年期的婦女如果補充荷爾蒙是可以減少大腸癌風險，但這亦會衍生其他的問題，例如可能會增加冠狀動脈疾病、乳癌和中風的風險，所以荷爾蒙治療還不適合來當作抗大腸癌的方法。

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責任編輯：羅嘉欣

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