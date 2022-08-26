【腦炎發燒】發燒一周以為普通感冒　女子患腦炎昏迷長達2個月

▲ 女子發燒一周以為普通感冒，患腦炎昏迷長達2個月。

病向淺中醫，當身體感到不適時，便要盡早接受治療，勿將小病拖成大病。內地深圳一名29歲女子持續發燒一周，卻未有及時求醫，直至呼吸衰竭，才被送進醫院，證實患上腦炎，在醫院足足昏迷了2個月才醒來。

據內媒報道，29歲的馮玉（化名）早前持續發燒一星期，最高逾39度，由於核酸檢測呈陰性，因此以為是普通感冒，仍然堅持上班。直至有日清晨，馮玉出現劇烈抽搐，不省人事，男友趕緊將其送到附近醫院。

馮玉在深切治療部（ICU）留醫20多天，期間接受各種檢查，但一直未找到病因，其後轉送到深圳大學總醫院。當時馮玉仍陷昏迷、呼吸衰竭、癲癇持續狀態，還伴隨肺部感染、尿路感染、電解質紊亂、貧血等多系統併發症。

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經檢查後，馮玉被確診「抗GQ1b抗體相關腦炎」，這是一種因微生物感染、誘導產生抗體，最終導致神經系統病變的自身免疫性腦炎。主診醫生指出，根據影像報告顯示，其腦部多處出現病變，形容「像燃起了熊熊大火」。

醫生指出，這種腦炎病情嚴重，死亡率亦高，於是馬上為馮玉制定免疫治療方案。最終，馮玉在陷入昏迷約2個月後，終於清醒過來，身體情況亦得以逐步恢復，癲癇不再發作，亦可拔除胃管正常進食，以及獨立行走。

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責任編輯：羅嘉欣