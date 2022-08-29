【阿媽有咗第二個】首見面提21年前劇集《情深深雨濛濛》　古巨基大讚姜濤努力謙虛有想法

▲ 首見面提21年前劇集《情深深雨濛濛》，古巨基大讚姜濤努力謙虛有想法。

由MIRROR成員姜濤、柳應廷（阿Jer）以及毛舜筠主演的電影《阿媽有咗第二個》上映至今半個月，已經打破2500萬票房，戲中飾演歌手方晴的姜濤，早前與古巨基翻唱其舊作《愛回家》，而基仔在電影中亦有客串一角，更是他自2015年《衝鋒車》後再度參演電影。

為了保留驚喜，古仔直到電影原聲大碟推出了，才公開與姜濤的合作，更憶述首次見面時的情況，大讚姜B令他印象深刻：「知道佢現在嘅成績係花咗好多努力和心血而換來。」

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《阿媽有咗第二個》上映至今超過半個月，日前已經推出了電影原聲大碟，當中有姜濤與古巨基翻唱基仔於2007年推出的歌曲《愛回家》，在戲中驚喜客串的基仔忍耐多時，終於能夠發文講述有份參與電影的感受。

今次重新製作的《愛回家》，基仔除了跟姜濤合唱，他還是歌曲的監製：「去年6月初，彭導邀請我客串佢籌備緊嘅電影，同埋配合劇情想我同姜仔重唱我嘅舊作《愛回家》。呢首歌係我十五年前嘅作品，內容關於外面『風雨』幾大，都『不改』家人對自己嘅愛。」

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睇30次《情深深雨濛濛》

基仔回想起去年8月首次與姜濤見面，稱對方為「姜仔」的他見到對方素顏一面指他很簡樸可愛，又笑言沒想到姜濤竟然以：「我同媽媽睇咗三十幾次你嘅《情深深雨濛濛》！」這套21年前首播的劇集來打開話題，姜濤更問劇集男主角基仔：「如果俾你而家揀，你會揀依萍定如萍？」

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見到「劇迷」姜濤的反應，基仔認為：「我睇住佢邊講邊帶好奇嘅笑容，我肯定呢個會同媽媽一齊睇劇嘅男仔，一定可以唱出呢首《愛回家》𥚃面對家人嘅愛。」而他亦大讚「姜仔」是個領悟能力很高的歌手，給予他的建議很快就能拿捏，甚至即學即唱的和音部分都掌控得很好，同時亦有另一件事讓基仔非常深刻。

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千字文

現年50歲、出道第32年的基仔，過去推出過不少概念大碟，但在對話中被這位出道數年、年僅23的姜濤啟發：「錄音完成後，傾開做音樂嘅嘢，我讚佢每次做歌都有很好嘅概念，佢謙虛地多謝之後，同我分享咗佢當時構思新一首歌嘅千字文，我估應該係佢用來跟填詞人和MV導演表述概念嘅一段文字。後來歌曲面世，我知道那是《鏡中鏡》。」基仔續謂：

我作為一個多年在做「概念大碟」嘅歌手，我都未試過給各合作單位寫過咁多字嘅概念陳述，看見年紀輕輕的他這麼有想法這麼用心地做音樂，我就知道佢現在嘅成績係花咗好多努力和心血而換來。

作為樂壇前輩，基仔仍然保持著力求進步、提攜後輩的心，早前發起「I REALLY LOVE TO SING」的音樂企劃，與MIRROR一成員Edan（呂爵安）重新製作歌曲《飄流教室》，基仔更大讚：「我覺得這個年代的歌手真的好叻，包括舞台上演出，創作，音樂風格同種類。」

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